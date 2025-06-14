«Просто кринж года»: ZIVERT о скандальном видео Алексея Воробьева
Певица ZIVERT осудила высказывания Алексея Воробьева о женщинах
В свежем выпуске «Шоу Воли» гостем стала певица ZIVERT (Юлия Зиверт).
Ведущий Павел Воля и исполнительница хита «Эгоистка» обсудили видео Алексея Воробьева, где артист рассуждал о роли макияжа у женщин.
Зиверт обратила внимание, что на том видео сам певец, говоря, что без макияжа дамы ощущают себя неполноценными и хотят с помощью него понравится представителям мужского пола, сам же использовал бьюти-фильр на лице.
«Это видео это просто кринж года», — подчеркнула Юлия и сказала, что заступается за всех женщин.
Ранее сообщалось, что Алексей Воробьев и Ауида Гарифуллина впервые вышли в свет после тайной свадьбы. Артист появился с женой на премьере фильма «Больше чем футбол», но пара предпочла не позировать вместе фотографам.
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