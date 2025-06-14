«Просто кринж года»: ZIVERT о скандальном видео Алексея Воробьева

14 июня 2025, 15:14

Певица ZIVERT осудила высказывания Алексея Воробьева о женщинах

Юлия Зиверт/ ZIVERT (Фото: Инстаграм* @_zivert)

В свежем выпуске «Шоу Воли» гостем стала певица ZIVERT (Юлия Зиверт).





Ведущий Павел Воля и исполнительница хита «Эгоистка» обсудили видео Алексея Воробьева, где артист рассуждал о роли макияжа у женщин.



Зиверт обратила внимание, что на том видео сам певец, говоря, что без макияжа дамы ощущают себя неполноценными и хотят с помощью него понравится представителям мужского пола, сам же использовал бьюти-фильр на лице.





«Это видео это просто кринж года», — подчеркнула Юлия и сказала, что заступается за всех женщин.