«Реально придется выйти за тебя замуж»: Георгий Иващенко встретил Анастасию Волочкову на белом коне
Шоумен Георгий Иващенко встретил балерину Анастасию Волочкову на белом коне
Анастасия Волочкова получила сюрприз от Георгия Иващенко. Телеведущий предстал перед балериной в образе принца.
Участник «Фабрики звезд-7» устроил необычное свидание для звезды. Георгий Иващенко предстал перед Волочковой верхом на белом коне. Музыкант и шоумен выбрал стильный образ: он оделся как сказочный принц.
Иващенко подарил балерине корзину с уходовыми средствами. Он пошутил, что Анастасия питается лишь листьями салата, а ей надо ухаживать за собой изнутри. Артист подчеркнул, что дочь Анастасии может в скором времени стать мамой и коллаген нужен всей семье.
«Принц на белом коне подъехал ко мне, реально придется выйти за тебя замуж, а тебе на мне жениться. Еще и с подарками!» — отметила балерина в личном блоге.
Она приняла участие в записи подкаста с телеведущим на «Радио 1».
«Феерично, я же не пожалела своего времени, любви к тебе. Я считаю, что мы выбрали правильное время, в спокойной обстановке, а не перед спектаклем, перед шоу», — рассказала Волочкова о выпуске подкаста с Иващенко.
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