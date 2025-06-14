«Реально придется выйти за тебя замуж»: Георгий Иващенко встретил Анастасию Волочкову на белом коне

14 июня 2025, 14:28

Шоумен Георгий Иващенко встретил балерину Анастасию Волочкову на белом коне

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова получила сюрприз от Георгия Иващенко. Телеведущий предстал перед балериной в образе принца.





Участник «Фабрики звезд-7» устроил необычное свидание для звезды. Георгий Иващенко предстал перед Волочковой верхом на белом коне. Музыкант и шоумен выбрал стильный образ: он оделся как сказочный принц.



Иващенко подарил балерине корзину с уходовыми средствами. Он пошутил, что Анастасия питается лишь листьями салата, а ей надо ухаживать за собой изнутри. Артист подчеркнул, что дочь Анастасии может в скором времени стать мамой и коллаген нужен всей семье.





«Принц на белом коне подъехал ко мне, реально придется выйти за тебя замуж, а тебе на мне жениться. Еще и с подарками!» — отметила балерина в личном блоге.

Георгий Иващенко и Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)



«Феерично, я же не пожалела своего времени, любви к тебе. Я считаю, что мы выбрали правильное время, в спокойной обстановке, а не перед спектаклем, перед шоу», — рассказала Волочкова о выпуске подкаста с Иващенко.