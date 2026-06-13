«Да, я перекроенная»: Супруга Тимура Хайдарова раскрыла правду о своём лице и теле
Светлана Сильваши призналась в 10 пластических операциях
Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши заявила, что перенесла более десяти пластических операций. Об этом она сообщила в личном блоге.
Пользователи соцсетей часто критикуют женщин за увлечение радикальными изменениями внешности. Жене звёздного хирурга такие нападки достаются особенно сильно. Светлане надоели упрёки, и она ответила критикам. Спорить с очевидным бизнесвумен не стала, но посоветовала подписчикам больше думать о себе.
«Да, я перекроенная. Да, я не такая в жизни, потому что слушаю песни Круга. И больше всего мне нравится «Золотые купола». Но как это всё влияет на вашу жизнь? Займитесь собой, своей красотой, своими делами. И вам станет гораздо легче», — заявила Сильваши.Супруга Хайдарова не скрывает: её внешность — результат работы специалистов, в первую очередь мужа. При этом Светлана сообщила, что некоторые операции совпали с тяжёлыми жизненными периодами, например с первым разводом.