«Да, я перекроенная»: Супруга Тимура Хайдарова раскрыла правду о своём лице и теле

13 июня 2026, 08:14

Светлана Сильваши призналась в 10 пластических операциях

Светлана Сильваши (Фото: Instagram* @silvashi_officiel)

Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши заявила, что перенесла более десяти пластических операций. Об этом она сообщила в личном блоге.





Пользователи соцсетей часто критикуют женщин за увлечение радикальными изменениями внешности. Жене звёздного хирурга такие нападки достаются особенно сильно. Светлане надоели упрёки, и она ответила критикам. Спорить с очевидным бизнесвумен не стала, но посоветовала подписчикам больше думать о себе.

«Да, я перекроенная. Да, я не такая в жизни, потому что слушаю песни Круга. И больше всего мне нравится «Золотые купола». Но как это всё влияет на вашу жизнь? Займитесь собой, своей красотой, своими делами. И вам станет гораздо легче», — заявила Сильваши.