«Весь мир меня ненавидит»: Анна Седокова рассказала, как пережила смерть Тиммы

12 июня 2026, 19:22

Анна Седокова призналась, что боялась выходить из дома после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова в реалити «Мастер игры» откровенно поделилась своими переживаниями после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.





Певица призналась, что чувствовала себя оторванной от внешнего мира, и ей казалось, будто все её ненавидят.

«У меня был непростой прошлый год, и я очень была закрытая от всего. Когда про тебя снимают тысячу передач на всех главных каналах <...> Кто-то пиарился, кто-то зарабатывал любовь, человеческую симпатию. Я вызывала такси и думала, что меня высадят и никто не будет везти меня, потому что меня весь мир ненавидит», — рассказала Анна.