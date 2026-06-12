«Весь мир меня ненавидит»: Анна Седокова рассказала, как пережила смерть Тиммы
Анна Седокова призналась, что боялась выходить из дома после смерти Яниса Тиммы
Анна Седокова в реалити «Мастер игры» откровенно поделилась своими переживаниями после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.
Певица призналась, что чувствовала себя оторванной от внешнего мира, и ей казалось, будто все её ненавидят.
«У меня был непростой прошлый год, и я очень была закрытая от всего. Когда про тебя снимают тысячу передач на всех главных каналах <...> Кто-то пиарился, кто-то зарабатывал любовь, человеческую симпатию. Я вызывала такси и думала, что меня высадят и никто не будет везти меня, потому что меня весь мир ненавидит», — рассказала Анна.Седокова заявила, что в такие моменты задавалась вопросом, что плохого она сделала для людей. Однако она сообщила, что взяла себя в руки ради детей. При этом певица не согласна с популярным мнением, будто время лечит.