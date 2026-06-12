Вдова Михаила Задорнова хочет забрать себе все шутки про тупых американцев

12 июня 2026, 18:20

Вдова Задорнова подала иск на защиту авторских прав на шутки про американцев

Михаил Задорнов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Вдова Михаила Задорнова подала иск с требованием запретить публиковать шутки сатирика про наивных американцев в соцсетях без её разрешения. Как сообщает Telegram-канал Mash, речь идёт о произведениях, созданных более девяти лет назад.