Вдова Михаила Задорнова хочет забрать себе все шутки про тупых американцев
Вдова Михаила Задорнова подала иск с требованием запретить публиковать шутки сатирика про наивных американцев в соцсетях без её разрешения. Как сообщает Telegram-канал Mash, речь идёт о произведениях, созданных более девяти лет назад.
Осенью 2025 года Елена Бомбина — вторая жена артиста — судилась с первой супругой Велтой Задорновой. Причина спора — деньги от использования произведений мужа. Бомбина попыталась отсудить часть выплат, назвав их совместно нажитым имуществом.
Суд отказал: авторские права перешли к Велте по завещанию, а Елена упустила срок. В мае 2026 года Задорнова обратилась в Мосгорсуд. Она потребовала защитить авторские права на десятки монологов, рассказов и шуток писателя, которые публикуют в интернете без её согласия.
Список включает знаменитые номера «про только наших», «тупых американцев», туристов, депутатов, АвтоВАЗ, цены и чиновников. Суд удовлетворил заявление и ввёл временный запрет на распространение этих произведений до окончания разбирательства.
Читайте также: