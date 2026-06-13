«Нам передали фото»: Диброва пожаловалась Владу Череватому на Елену Товстик

13 июня 2026, 07:13

Полина Диброва пожаловалась Владу Череватому на порчу со стороны Елены Товстик

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва пожаловалась Владу Череватому на Елену Товстик. Телезвезда предположила, что женщина навела на неё порчу. Подробности приводит VOICE.





Телеканал ТНТ запускает новый сезон шоу «Мастер игры». Участники разделились на «тёмных» и «светлых». Диброва воспользовалась участием в шоу экстрасенса и спросила его о возможной порче со стороны экс-супруги её возлюбленного.

«Нам передали фотографии, которые были у бывшей жены Романа, где мы с ним вместе, где я отдельно, перечеркнута какими-то разноцветными ручками-карандашами, с кровавыми пятнами. Там ужас ужасный, я такое увидела впервые!» — рассказала Полина.