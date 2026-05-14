Дача Пугачёвой на Истре снова зависла в продаже
Особняк Аллы Пугачёвой на берегу Истринского водохранилища резко потерял в цене. Недвижимость, подаренную внуку Никите Преснякову, теперь предлагают за ₽110 млн, однако спроса нет. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Продавец просит эту сумму за четырёхэтажный коттедж площадью 760 квадратных метров. Внутри есть кинозал, бильярдная, хаммам и бассейн. На участке в 55 соток расположены дом для персонала на 80 квадратов, гараж, парковка, собственная береговая линия и пирс. Посёлок охраняют, но интереса со стороны клиентов это не добавляет.
Объект вывели на рынок в 2023 году за ₽225 млн. Позже цену снижали несколько раз. В 2024 году владельцы пытались сдать резиденцию за ₽2 млн в месяц, но арендаторов не нашли. После ремонта в прошлом году сумму опустили до ₽152 млн, однако сделка снова не состоялась.
Потенциальных покупателей отпугивают отсутствие центральной канализации и скандальный статус владельца. Сейчас Никита Пресняков живёт и работает в Лос-Анджелесе. По данным канала, музыкант испытывает финансовые трудности, а доходы от рок-группы не покрывают высокий уровень расходов в США.
