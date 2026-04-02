«Дает больше сил»: Петров признался, как отцовство повлияло на его жизнь

02 апреля 2026, 18:28

Актер Петров признался, что стал другим после рождения ребенка

Александр Петров с семьей (Фото: Инстаграм*/actorsashapetrov)

Российский актер Александр Петров признался, что отцовство полностью изменило его жизненные и профессиональные приоритеты. Его слова приводит Super.





Артист отметил, что стал иначе воспринимать баланс между карьерой и семьей. Теперь он, завершая очередные съемки, стремится как можно скорее оказаться дома.

«Хочется быстрее домой. К жене и к ребенку — и вот эта история дает гораздо больше сил для профессии и для кадра», — сказал Петров в беседе с изданием.