«Дает больше сил»: Петров признался, как отцовство повлияло на его жизнь
Российский актер Александр Петров признался, что отцовство полностью изменило его жизненные и профессиональные приоритеты. Его слова приводит Super.
Артист отметил, что стал иначе воспринимать баланс между карьерой и семьей. Теперь он, завершая очередные съемки, стремится как можно скорее оказаться дома.
«Хочется быстрее домой. К жене и к ребенку — и вот эта история дает гораздо больше сил для профессии и для кадра», — сказал Петров в беседе с изданием.Актер добавил, что внешне его поведение практически не изменилось, однако внутренне он стал более спокойным и уверенным. По словам артиста, на съемочной площадке он может быть более требовательным, но коллеги все чаще обращают внимание на положительные изменения.