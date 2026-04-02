Внезапная смерть блогера шокировала Лолиту
Ведущий Антон Штейн, племянник Лолиты, скончался в 37 лет
Певица Лолита сообщила о кончине своего двоюродного племянника, блогера Антона Штейна. Артистка узнала эту трагическую новость от журналистов. Об этом пишет «СтарХит».
Знаменитость заявила, что они с мужчиной не общались последние два года, но его смерть всё равно потрясла её.
«Я первый раз слышу, что Антон скончался. От чего? Мы не общались года два. Парень красивый, молодой, хороший, целеустремлённый. Я в шоке», — поделилась певица.
Она также выразила недоверие к первоначальной версии о циррозе печени, отметив, что Штейн следил за здоровьем.
Антон Штейн умер 27 марта во время командировки в другом городе. Ему стало плохо в номере отеля. Мужчина упал, ударился головой и получил травму брови. Изначально причиной трагедии назвали цирроз печени. Позднее родственники сообщили другую информацию. По их данным, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности. Её развитию способствовали хронические сердечно-сосудистые заболевания и тромбофлебит.
Карьеру в Москве Штейну помогла построить его тётя. Он работал тренером по плаванию, ведущим свадеб, затем устроился на радио. В 2022 году блогер запустил собственный подкаст с российскими знаменитостями.