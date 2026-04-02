Внезапная смерть блогера шокировала Лолиту

02 апреля 2026, 15:42

Ведущий Антон Штейн, племянник Лолиты, скончался в 37 лет

Лолита (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

Певица Лолита сообщила о кончине своего двоюродного племянника, блогера Антона Штейна. Артистка узнала эту трагическую новость от журналистов. Об этом пишет «СтарХит».





Знаменитость заявила, что они с мужчиной не общались последние два года, но его смерть всё равно потрясла её.





«Я первый раз слышу, что Антон скончался. От чего? Мы не общались года два. Парень красивый, молодой, хороший, целеустремлённый. Я в шоке», — поделилась певица.