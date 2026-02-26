«Дай Бог»: Директор Ларисы Долиной прокомментировал идею подарить ей квартиру
Директор Долиной допустил возможность появления у певицы квартиры от друзей
Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин оценил вероятность того, что друзья певицы подарят ей квартиру. Представитель артистки заявил, что надеется на такой исход.
В беседе с «Газетой.Ru» Пудовкин отметил, что не знает, когда Долина сможет решить проблему с жильём. При этом он не исключил, что недвижимость у певицы действительно появится благодаря помощи приятелей.
«Дай Бог. Когда будет [квартира], тогда и будет», — сказал он.Ранее о намерении друзей помочь артистке рассказал бизнесмен и меценат Юрий Растегин. По его словам, близкие люди планируют обеспечить Ларису Александровну крышей над головой, однако сама Долина не разрешает обсуждать эту тему публично.
Кроме того, Растегин пояснил, почему знакомые не поддержали вокалистку финансово в деле Полины Лурье. Как выяснилось, предложения о помощи поступали, но певица от них отказывалась, так как ожидала судебного решения.