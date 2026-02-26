«Дай Бог»: Директор Ларисы Долиной прокомментировал идею подарить ей квартиру

26 февраля 2026, 16:51

Директор Долиной допустил возможность появления у певицы квартиры от друзей

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин оценил вероятность того, что друзья певицы подарят ей квартиру. Представитель артистки заявил, что надеется на такой исход.





В беседе с «Газетой.Ru» Пудовкин отметил, что не знает, когда Долина сможет решить проблему с жильём. При этом он не исключил, что недвижимость у певицы действительно появится благодаря помощи приятелей.

«Дай Бог. Когда будет [квартира], тогда и будет», — сказал он.