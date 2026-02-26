Находящаяся под следствием блогер Лерчек родила сына
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом, родила сына. Об этом сообщает издание «Стархит» со ссылкой на близких Валерии.
О беременности Лерчек сообщила ещё в ноябре. Тогда публика гадала, кто станет отцом, так как она рассталась с мужем Артёмом Чекалиным, а роман с участником шоу «Звёзды в джунглях» прекратился.
Позже выяснилось: Чекалина ждёт ребёнка от своего тренера по танцам, иностранца Луиса Сквиччиарини. О романе мужчина рассказал лично, и пара перестала скрываться. Луис сопровождал девушку на все судебные заседания.
Сама Валерия рассказывала, что они не могут расписаться из-за её домашнего ареста. Блогер переживала, что не может посещать врачей, и опасалась рожать под домашним арестом. По словам родственников, роды прошли благополучно.
