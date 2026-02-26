Находящаяся под следствием блогер Лерчек родила сына

26 февраля 2026, 14:51

Блогер Валерия Чекалина родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом, родила сына. Об этом сообщает издание «Стархит» со ссылкой на близких Валерии.