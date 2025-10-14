«Дай Бог терпения и сил!»: Айза-Лилуна Ай поддержала Моргенштерна*

14 октября 2025, 12:03

Айза-Лилуна Ай высказалась о трезвом образе жизни Моргенштерна*

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram** / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай эмоционально поддержала Моргенштерна*, который уже более полугода живёт без алкоголя и запрещённых веществ.





В своём Telegram-канале блогерша призналась, что испытывает гордость и радость за артиста, сумевшего выбрать путь трезвости.





«Как же я радуюсь трезвой жизни Алишера. Это такое счастье выбраться из жестоких и безжалостных рук зависимости! Дай Бог терпения и сил! А ещё радостно, что тысячи подростков смотрят на него и следуют его примеру!» — написала Айза, сопроводив пост роликами из «трезвого» тура музыканта.