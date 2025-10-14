«Дай Бог терпения и сил!»: Айза-Лилуна Ай поддержала Моргенштерна*
Айза-Лилуна Ай эмоционально поддержала Моргенштерна*, который уже более полугода живёт без алкоголя и запрещённых веществ.
В своём Telegram-канале блогерша призналась, что испытывает гордость и радость за артиста, сумевшего выбрать путь трезвости.
«Как же я радуюсь трезвой жизни Алишера. Это такое счастье выбраться из жестоких и безжалостных рук зависимости! Дай Бог терпения и сил! А ещё радостно, что тысячи подростков смотрят на него и следуют его примеру!» — написала Айза, сопроводив пост роликами из «трезвого» тура музыканта.Напомним, в январе Моргенштерн* рассказал, что прошёл курс реабилитации. Поначалу артисту было непросто, но с каждым месяцем он чувствовал себя всё лучше. Зимой исполнитель объявил о мировом туре без алкоголя и наркотиков, переживая, как публика примет обновлённое шоу. Судя по его публикациям, концерты проходят успешно, а сам он ежедневно благодарит жизнь за возможность «дышать чисто и радовать людей».