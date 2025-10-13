«Бузова лучше поет»: Вера Брежнева шокировала поклонников живым вокалом

13 октября 2025, 17:58

Выступление Веры Брежневой без фонограммы вызвало негативную реакцию в соцсетях

Вера Брежнева (Фото: Instagram* @ververa)

Пользователи соцсетей раскритиковали и высмеяли певицу Веру Брежневу из-за видео с концерта. На записи слышен фальшивый вокал. Некоторые отметили, что даже в караоке песни артистки звучат лучше. Об этом сообщает издание «Страсти».





В сети набрал популярность фрагмент с одного из выступлений. Брежнева исполняла песню «Океан и три реки» группы «ВИА Гра» и Валерия Меладзе без фонограммы. Артистка пела вживую вместе с музыкальной группой. Однако многие слушатели остались недовольны.

«Зато красивая», «И это она ещё старается», «Слушать невозможно», «Бузова лучше поёт», «И за это люди деньги заплатили... Караоке в спальном районе», «В караоке в глубинках лучше поют её песни», — пишут пользователи.

