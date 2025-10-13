«Манипулятивная тема»: Певец Потап шокировал заявлением о русском языке

13 октября 2025, 19:08

Певец Потап высказался о языке песен и отношениях Украины и России

Алексей Потапенко (Фото: Instagram* @realpotap )

Украинский певец Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) объяснил причину, по которой он и его коллега по дуэту Настя Каменских исполняют песни не на украинском языке. Его слова приводит Telegram-канал «Хуже не скажешь».





Потап заявил, что украинский язык является для них родным и первым, но русский язык — тоже. Он отметил, что ни у них, ни у обычных людей языковой вопрос не вызывает сложностей.

«Всё дело в напряжённом обществе, а это манипулятивная тема. Так как мы (с Настей, — прим. ред.) люди видные и яркие, в нас частенько летит всякая придуманная информация», — заявил певец.

«Мирное сосуществование пока что выглядит очень далекой перспективой. Мы его увидим, может быть, только через поколение», — предположил артист.

