Сосо Павлиашвили показал, кто спас его от эпилепсии

Сосо Павлиашвили впервые показал дочь, излечившую его от эпилепсии
Сосо Павлиашвили ( РИА Новости / Алексей Никольский )

Сосо Павлиашвили впервые за долгое время показал старшую дочь Елизавету. 60-летний певец приехал с 20-летней наследницей на запись подкаста.



Павлиашвили рассказал, что семь лет страдал от посттравматической эпилепсии, но с рождением дочери приступы прекратились. Артист считает, что это не совпадение.

У Павлиашвили есть сын Леван от первого брака и дочь Сандра от нынешней жены Ирины Патлах.

​Сосо Павлиашвили (Фото:Instagram* @soso_pavliashvili_official )
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).






Виктория Иванченко

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