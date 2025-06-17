Сосо Павлиашвили показал, кто спас его от эпилепсии
Сосо Павлиашвили впервые показал дочь, излечившую его от эпилепсии
Сосо Павлиашвили впервые за долгое время показал старшую дочь Елизавету. 60-летний певец приехал с 20-летней наследницей на запись подкаста.
Павлиашвили рассказал, что семь лет страдал от посттравматической эпилепсии, но с рождением дочери приступы прекратились. Артист считает, что это не совпадение.
У Павлиашвили есть сын Леван от первого брака и дочь Сандра от нынешней жены Ирины Патлах.
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