Нелли Уварова попросила поклонников помочь оплатить долг по аренде

17 июня 2025, 15:42

Нелли Уварова (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Актриса Нелли Уварова попросила поклонников о помощи из-за долга по аренде. Артистка записала видеообращение и выложила его в личном блоге.





Известно, что Уварова развивает благотворительный проект. Оказалось, что у фонда появились долги за аренду мастерской, где трудятся сотрудники. Со слов Нелли, пока она закрывала «срочные финансовые дыры», не заметила, как увеличилась задолженность. Теперь артистка просит помощи, дабы сохранить помещение, в котором работают люди с особенностями развития.





«Пока мы вытягивали наши срочные финансовые дыры, у нас за помещение образовался долг по аренде за два месяца. Нам нужно сохранить его! Сейчас это задача номер один!», — откровенничала звезда сериала «Не родись красивой».