Нелли Уварова попросила поклонников помочь оплатить долг по аренде
Актриса Нелли Уварова попросила поклонников о помощи из-за долга по аренде. Артистка записала видеообращение и выложила его в личном блоге.
Известно, что Уварова развивает благотворительный проект. Оказалось, что у фонда появились долги за аренду мастерской, где трудятся сотрудники. Со слов Нелли, пока она закрывала «срочные финансовые дыры», не заметила, как увеличилась задолженность. Теперь артистка просит помощи, дабы сохранить помещение, в котором работают люди с особенностями развития.
«Пока мы вытягивали наши срочные финансовые дыры, у нас за помещение образовался долг по аренде за два месяца. Нам нужно сохранить его! Сейчас это задача номер один!», — откровенничала звезда сериала «Не родись красивой».
Фолловеры отметили неузнаваемый вид Уваровой в видеообращении. Она появилась с короткой стрижкой и в черной кофте.