Daily Mail: Рене Зеллвегер разъехалась с парнем из-за его проблем с финансами
Американская киноактриса Рене Зеллвегер разъехалась со своим бойфрендом Энтом Энстедом. Как пишет Daily Mail, предположительно, это связано с финансовыми проблемами мужчины.
Обозреватели уточняют, что актер из «Прирожденного механика» и «Дилеров на колесах» сообщил в соцсетях о продаже автомобиля Land Rover Defender якобы из-за новой машины. Кроме того, компания британского телеведущего Radford Motors инициировала процедуру банкротства, а сам он ищет себе жилье подешевле.
Журналисты подчеркнули, что Зеллвегер и Энстед живут отдельно как минимум в течение года, однако романтические отношения, начатые в 2021 году, продолжаются. Возлюбленного звезды «Дневника Бриджит Джонс» подозревают в изменах при том, что в марте они выходили в свет.
Энстеда заметили у местной разведённой подруги Джулии Френч в Лагуна-Бич, когда Зеллвегер работала в Нью-Йорке. Он оставался в гостях с ночевкой, сказано в материале.
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