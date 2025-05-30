Daily Mail: Рене Зеллвегер разъехалась с парнем из-за его проблем с финансами

30 мая 2025, 22:38

Рене Зеллвегер (Фото: кадр из фильма «Кое-что о Пэм»)

Американская киноактриса Рене Зеллвегер разъехалась со своим бойфрендом Энтом Энстедом. Как пишет Daily Mail, предположительно, это связано с финансовыми проблемами мужчины.