Татьяна Навка раскрыла, что значат для нее семья и дети
50-летняя Татьяна Навка призналась в любви к семье и детям
50-летняя Татьяна Навка призналась в любви к семье и детям, пишет aif.ru.
Фигуристка заявила, что обожает воспитывать своих детей.
«Я люблю свой дом, люблю детей, семью. Дом мне дает расслабление, успокоение, энергию — в общем, дает все то, что нужно человеку. Дети — это все. Дети это смысл жизни», — поделилась Навка.
Она добавила, что энергию ей также дарят встречи с друзьями и походы в театр.
*Запрещен в РФ