Татьяна Навка раскрыла, что значат для нее семья и дети

50-летняя Татьяна Навка призналась в любви к семье и детям
Татьяна Навка (Фото: Инстаграм* @tatiana_navka)

50-летняя Татьяна Навка призналась в любви к семье и детям, пишет aif.ru.



Фигуристка заявила, что обожает воспитывать своих детей.

«Я люблю свой дом, люблю детей, семью. Дом мне дает расслабление, успокоение, энергию — в общем, дает все то, что нужно человеку. Дети — это все. Дети это смысл жизни», — поделилась Навка.

Она добавила, что энергию ей также дарят встречи с друзьями и походы в театр.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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