«Никак не для возвращения на сцену»: зачем Пугачева может приехать на «Новую волну»
Рудченко: Пугачева может приехать на «Новую волну» для пиара
Возможный приезд Аллы Пугачевой на фестиваль «Новая волна» может быть связан с пиаром, заявил порталу NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Собеседник отметил, что примадонну не ждут в России, ведь для многих экс-поклонников она является «токсичным элементом».
«Поэтому, если Алла Борисовна решится на такой шаг, то это однозначно будет ради пиара и шок-контента, но никак не для возвращения на сцену, не для того, чтобы расположить к себе слушателя», — прокомментировал Рудченко.Он добавил, что у исполнительницы нет гастролей и каких-либо мероприятий. Алла Борисовна, говорит Рудченко, испортила себе репутацию» и теперь хочет хайпануть за счет фестиваля «Новая волна».
*Запрещен в РФ