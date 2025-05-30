«Никак не для возвращения на сцену»: зачем Пугачева может приехать на «Новую волну»

30 мая 2025, 20:16

Рудченко: Пугачева может приехать на «Новую волну» для пиара

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/@alla_orfey)

Возможный приезд Аллы Пугачевой на фестиваль «Новая волна» может быть связан с пиаром, заявил порталу NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Собеседник отметил, что примадонну не ждут в России, ведь для многих экс-поклонников она является «токсичным элементом».







«Поэтому, если Алла Борисовна решится на такой шаг, то это однозначно будет ради пиара и шок-контента, но никак не для возвращения на сцену, не для того, чтобы расположить к себе слушателя», — прокомментировал Рудченко.

