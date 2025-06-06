Дайнеко сообщила, чем закончился суд за родительские права мужа

06 июня 2025, 16:11

Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов выиграли суд у его бывшей жены

Фото: Istock/Zolnierek

Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов выиграли судебную тяжбу с бывшей супругой предпринимателя, которая пыталась лишить его родительских прав. Радостной новостью певица поделилась с поклонниками, выйдя на связь из Никулинского суда.





Несколько месяцев Беркели боролся за право общаться со своими детьми. В итоге, стороны пришли к мировому соглашению, что, по словам адвоката Виктории Шакиной, является редким случаем в судебной практике, особенно в семейных делах.





«Мой муж – самый лучший папа на свете, и это правда. И я тоже очень рада», — заявила Виктория.

