Дайнеко сообщила, чем закончился суд за родительские права мужа
Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов выиграли суд у его бывшей жены
Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов выиграли судебную тяжбу с бывшей супругой предпринимателя, которая пыталась лишить его родительских прав. Радостной новостью певица поделилась с поклонниками, выйдя на связь из Никулинского суда.
Несколько месяцев Беркели боролся за право общаться со своими детьми. В итоге, стороны пришли к мировому соглашению, что, по словам адвоката Виктории Шакиной, является редким случаем в судебной практике, особенно в семейных делах.
«Мой муж – самый лучший папа на свете, и это правда. И я тоже очень рада», — заявила Виктория.Адвокат, в свою очередь, восхитилась мудростью доверителей, сумевших прийти к компромиссу.