«Пока у меня нет сил»: Маргарита Симоньян забросила книгу из-за комы мужа
Маргарита Симоньян оставила работу над книгой из-за комы мужа
Маргарита Симоньян призналась, что оставила работу над книгой из-за тяжелого периода в жизни – несколько месяцев назад ее муж впал в кому. Об этом пишет интернет-издание «Страсти».
В своем телеграм-канале журналистка рассказывала, что занимается озвучкой собственного произведения. Закончить она должна была еще зимой, но внезапный поворот судьбы сорвал ее планы. Стоит отметить, что речь идет о сборнике рассказов «Водоворот», выпущенном в 2023 году.
«Жизнь распорядилась моими планами по своему суровому усмотрению, и пока у меня нет сил продолжать озвучку», – сказала главный редактор RT.Известно, что проблемы со здоровьем Тиграна Кеосаяна повлияли и на нее саму. Ее перестали волновать пустые конфликты и прочий негатив. По признанию журналистки, она вернулась в социальные сети благодаря поддержке поклонников. Симоньян также предупредила, что не будет делиться личным, если на нее обрушится критика.