«Пока у меня нет сил»: Маргарита Симоньян забросила книгу из-за комы мужа

06 июня 2025, 15:02

Маргарита Симоньян оставила работу над книгой из-за комы мужа

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм/margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян призналась, что оставила работу над книгой из-за тяжелого периода в жизни – несколько месяцев назад ее муж впал в кому. Об этом пишет интернет-издание «Страсти».





В своем телеграм-канале журналистка рассказывала, что занимается озвучкой собственного произведения. Закончить она должна была еще зимой, но внезапный поворот судьбы сорвал ее планы. Стоит отметить, что речь идет о сборнике рассказов «Водоворот», выпущенном в 2023 году.

«Жизнь распорядилась моими планами по своему суровому усмотрению, и пока у меня нет сил продолжать озвучку», – сказала главный редактор RT.