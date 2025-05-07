Дайнеко рассказала, почему не сможет построить отношения с мужчиной из Европы

Виктория Дайненко (фото: Instagram* / victoriadaineko)
Певица Виктория Дайнеко в эфире шоу «12 вопросов» на Rutube поделилась своим мнением о межкультурных отношениях и заявила, что не смогла бы встречаться с мужчиной из Европы.
«Не представляю, как можно встречаться с мужчиной в Европе, будучи славянской избалованной женщиной. Нас русские мужчины настолько избаловали, что для нас там все очень скупые. За счет ты будешь платить сама не только на первом свидании в ресторане, но и когда вы поженитесь. Будете планировать встречи, а интимная близость — по расписанию…» — сказала артистка.
Дайнеко подчеркнула, что предпочитает строить отношения только с русскими мужчинами и жить в России. Она также раскритиковала российских артистов, которые критикуют страну, проживая в ней.
«Я вообще всегда относилась к стране, в которой живу, как к своей семье. Если твои родители поступили не так, как тебе кажется правильным, ты же все равно будешь за них горой стоять. Когда кто-то осуждает политику своей страны — то же, что отказывается от родителей», — добавила певица.
В рамках той же программы Дайнеко высказалась и о демографической политике. По её мнению, запрет абортов не приведёт к улучшению демографической ситуации в России.
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