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Дайнеко рассказала, почему не сможет построить отношения с мужчиной из Европы

Виктория Дайненко (фото: Instagram* / victoriadaineko)

Виктория Дайненко (фото: Instagram* / victoriadaineko)

Певица Виктория Дайнеко в эфире шоу «12 вопросов» на Rutube поделилась своим мнением о межкультурных отношениях и заявила, что не смогла бы встречаться с мужчиной из Европы.
«Не представляю, как можно встречаться с мужчиной в Европе, будучи славянской избалованной женщиной. Нас русские мужчины настолько избаловали, что для нас там все очень скупые. За счет ты будешь платить сама не только на первом свидании в ресторане, но и когда вы поженитесь. Будете планировать встречи, а интимная близость — по расписанию…» — сказала артистка.

Дайнеко подчеркнула, что предпочитает строить отношения только с русскими мужчинами и жить в России. Она также раскритиковала российских артистов, которые критикуют страну, проживая в ней.

«Я вообще всегда относилась к стране, в которой живу, как к своей семье. Если твои родители поступили не так, как тебе кажется правильным, ты же все равно будешь за них горой стоять. Когда кто-то осуждает политику своей страны — то же, что отказывается от родителей», — добавила певица.

В рамках той же программы Дайнеко высказалась и о демографической политике. По её мнению, запрет абортов не приведёт к улучшению демографической ситуации в России.

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Оглашен заработок бывшей жены Паши Техника после его смерти
Стал известен заработок бывшей жены Паши Техника
07 мая 2025, 16:48

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Стала известна стоимость поста в блоге бывшей жены рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник. После смерти экс-супруга количество ее подписчиков увеличилось в несколько раз.
Как сообщает Super.ru, за Евой Карицкой следят около 640 тысяч пользователей. Стоимость рекламного поста на страничке девушки может стоить от 350 тысяч рублей.

«Пост в Telegram-канале Евы обойдется в 350 тысяч рублей при условии, что в течение 24 часов его не будут «перекрывать» другими публикациями. Если заказчик хочет, чтобы его реклама задержалась в топе канала на двое суток, придется заплатить 450 тысяч рублей», — говорится в материале.
40-летний рэпер скончался в больнице Таиланда в начале апреля. Паша Техник развелся с Евой Карицкой в феврале 2023 года.

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#деньги
#музыкант
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«Вот это я понимаю — доброе утро»: Бородина пришла в восторг от сюрприза жениха
Бородина пришла в восторг от сюрприза жениха
07 мая 2025, 16:39

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков несколько дней были в вынужденной разлуке. Известная ведущая отправилась на отдых в Дубай, а Николай улетел в другом направлении.
В своем блоге Ксения показала воссоединение с возлюбленным и сообщила, что Николай прилетел к ней в Дубай сюрпризом. По словам Бородиной, она в восторге от поступка избранника.

«Вот это я называю доброе утро! В пять утра прилетел сюрпризом из Азии», — подписала кадры ведущая.

Ранее Ксения Бородина рассказала, за что полюбила Николая Сердюкова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#отношения
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«Время старческих изменений»: почему Ирина Аллегрова отказалась от концертов
Врач Конев: Аллегрова трезво оценила ситуацию и ушла со сцены из-за возраста
07 мая 2025, 16:04

Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Ирина Аллегрова уже несколько лет не выступает на корпоративах и отказывается от гастролей. Врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев заявил, что решение 73-летней певицы отказаться от сцены может быть вызвано необходимостью из-за возраста, пишет «Абзац».
По словам эксперта, все люди неизбежно стареют. Стоит отметить, что артисты не всегда готовы оставить сцену, даже если у них уже не хватает сил.

«После 75 начинается время старческих изменений. Всем тяжело. Многие просто отказываются уходить со сцены – теряют голос и силы, плохо ходят. Сцена – как наркотик», — отметил Конев.

Врач добавил, что на сегодняшний день на эстраде довольно много возрастных артистов, однако редко кому из них удается трезво оценивать свое состояние.

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#концерт
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов уехали в отпуск, оставив четверых детей
07 мая 2025, 15:10

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (фото: Instagram* / tarasov23)

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов провели романтическое путешествие в Баку, оставив детей дома. Об этом супруги сообщили в своих соцсетях.
Как рассказала модель, сначала она отправилась в Дубай, а позже к ней присоединился футболист, прилетевший из Казани. После встречи пара направилась в столицу Азербайджана, где провела несколько насыщенных дней.

Костенко отметила, что вместе с супругом они посетили ужин с Эмином Бабаевым, прогулялись по достопримечательностям и сняли памятные видеоролики. Один из них она опубликовала в личном блоге.

Публикация вызвала положительную реакцию среди подписчиков.

«Хорошо вам отдохнуть в Баку. Вы такая хорошенькая! Счастья вам! Красивая пара», — написали в комментариях.

Ранее Костенко и Тарасов сообщили о желании завести еще двоих детей. Сейчас пара воспитывает четверых.

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Виктор Коэн может сесть на пять лет за мерч с насмешками над убитой им девушкой
Блогер рискует сесть на пять лет за мерч с насмешками над убитой им девушкой
07 мая 2025, 15:08

Фото: iStock/Tunatura

Виктору Коэну грозит тюремный срок. Блогер может может оказаться в колонии сроком на пять лет за мерч с насмешками над убитой им девушкой.
Как стало известно SHOT, действия Коэна могут быть квалифицированы как «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По УК РФ за это мужчине могут вынести реальный тюремный срок. Коэн быстро закрыл все свои соцсети, удалил фотки и прекратил продажу мерча. На футболке была изображена мясорубка, с помощью которой он измельчил останки девушки.

Житель Владивостока Виктор Коэн признал себя виновным в убийстве 26-летней подруги Галины Колядзинской. Он рассказал силовикам, что расчленил ее и сжег в лесу. Суд приговорил убийцу к лишению свободы почти на 10 лет.

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