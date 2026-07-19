«Дайте нам спеть!»: Экс-солистка SEREBRO выступила против фонограммы
Ольга Серябкина выступила против использования фонограммы на концертах
Певица Ольга Серябкина высказалась против использования фонограммы. Её слова приводит kp.ru.
Серябкина считает, что артист обязан выступать исключительно вживую.
«Мне кажется, тут вопрос зависит не от того, бесплатный ли он или платный. Это зависит от того, готов ли организатор предоставить такие возможности. Об этом идёт много споров уже много лет. Артистов многих обвиняют в том, что они поют под фонограмму, потом другие говорят: «Дайте нам возможность спеть», — пояснила певица.При этом Ольга отметила, что в последнее время музыканты всё чаще отказываются от фонограммы. Она добавила, что сама недавно давала исключительно живые концерты. Артистка рассказала, что на радио теперь можно петь не только без фонограммы, но и в сопровождении собственной группы.