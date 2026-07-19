Ксения Собчак показала новый образ в кедах и платье с глубоким декольте — фото
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала фигуру в платье с глубоким декольте. Она опубликовала фотографию в Instagram*.
На снимке Ксения позирует в белом платье-миди. Модель имеет глубокий вырез, который подчеркивает зону декольте.
Телеведущая дополнила наряд чёрным широким поясом, белыми кедами и небольшой сумкой через плечо. Она распустила кудрявые волосы, которые свободно спадают по плечам. Для макияжа Собчак выбрала нюдовую гамму — она сделала акцент на естественных тонах.
Ранее Ксения Собчак появилась в корсете и берете вместе с Моникой Беллуччи на дефиле Alta Moda Dolce & Gabbana. Обе звезды привлекли внимание фотографов на показе в Италии.
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