«Взять жареное масло»: Анастасия Волочкова назвала идеальный способ загореть

19 июля 2026, 12:50

Анастасия Волочкова поделилась простым рецептом бронзового загара

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла свой способ получения ровного и насыщенного загара.





Волочкова, которая часто отдыхает на тропических островах и публикует в соцсетях снимки с пляжа, считает, что всё решает правильный выбор места и аксессуаров.



В разговоре с «Абзацем» артистка сообщила, что для этого не нужны сложные косметические средства или процедуры.

«Полететь надо на Мальдивы, взять всё это жареное масло и лежать на солнце и загорать», — заявила Анастасия.