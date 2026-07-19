«Взять жареное масло»: Анастасия Волочкова назвала идеальный способ загореть
Анастасия Волочкова поделилась простым рецептом бронзового загара
Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла свой способ получения ровного и насыщенного загара.
Волочкова, которая часто отдыхает на тропических островах и публикует в соцсетях снимки с пляжа, считает, что всё решает правильный выбор места и аксессуаров.
В разговоре с «Абзацем» артистка сообщила, что для этого не нужны сложные косметические средства или процедуры.
«Полететь надо на Мальдивы, взять всё это жареное масло и лежать на солнце и загорать», — заявила Анастасия.Именно такая комбинация, по мнению балерины, даёт идеальный бронзовый оттенок кожи.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала о лечении после госпитализации. По её словам, она слишком быстро вернулась к привычным нагрузкам.