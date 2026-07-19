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«Взять жареное масло»: Анастасия Волочкова назвала идеальный способ загореть

Анастасия Волочкова поделилась простым рецептом бронзового загара
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла свой способ получения ровного и насыщенного загара.



Волочкова, которая часто отдыхает на тропических островах и публикует в соцсетях снимки с пляжа, считает, что всё решает правильный выбор места и аксессуаров.

В разговоре с «Абзацем» артистка сообщила, что для этого не нужны сложные косметические средства или процедуры.

«Полететь надо на Мальдивы, взять всё это жареное масло и лежать на солнце и загорать», — заявила Анастасия.
Именно такая комбинация, по мнению балерины, даёт идеальный бронзовый оттенок кожи.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о лечении после госпитализации. По её словам, она слишком быстро вернулась к привычным нагрузкам.

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