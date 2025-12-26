Нижнее бельё в лицо няне, «нищенская пенсия» в 95 тыс. рублей, связь с Собчак: обратная сторона жизни Эммануила Виторгана
Эммануил Виторган — легенда сцены и экрана, чья жизнь стала историей позднего, но ослепительного счастья, громких скандалов и парадоксальных финансовых ситуаций. За фасадом красивой истории о большой любви и рождении детей в зрелом возрасте скрываются конфликты с государством из-за элитной недвижимости, обвинения от бывшего персонала и заявление о «нищенской пенсии» при миллионном состоянии. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Детство Эммануила Виторгана и его путь к сценеЭммануил Виторган родился 27 декабря 1939 года в Баку в семье инженера и домохозяйки. Из-за частых переездов отца его детство прошло в Ставрополе и Астрахани. Именно в Астрахани, попав под влияние семьи артистов, он увлекся театром. После неудачи с поступлением в московские вузы он успешно поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского. После окончания в 1961 году, вопреки логике, выбрал Псковский театр драмы, объясняя это тем, что молодым актерам в крупных театрах тогда не доверяли главных ролей.
Театральная карьера ВиторганаПосле двух лет в Пскове Виторган вернулся в Ленинград, играл в театрах драмы и комедии, а затем в знаменитом Ленкоме. В 1971 году переехал в Москву, в театр имени Станиславского, затем был Театр на Таганке, а с 1984 по 2006 год — один из ведущих артистов Театра имени Маяковского. Его визитной карточкой стали роли в спектаклях «Кошка на раскалённой крыше», «Блондинка», «Закат». Параллельно в 1992 году он создал собственный «Виторган-клуб» (ныне — Культурный центр Эммануила Виторгана), которым руководит до сих пор.
Виторган в кино: от «Чародеев» до «невидимых» ролейНесмотря на дебют в 1960 году, настоящая известность пришла к Виторгану только в конце 1970-х — после роли уголовника Заварзина в сериале «И это все о нем». Народную любовь принесли комедии «Благочестивая Марта» (1980) и культовые «Чародеи» (1982). В 1990-е он активно снимался («Кодекс бесчестия», «Максимилиан»), а в 2000-е запомнился ролями в сериалах «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя». Особняком стоят его остроумные «роли-невидимки» в фильмах «Квартета И» — «День радио» и «День выборов», где его персонаж, медиамагнат Эммануил Гедеонович, практически не появлялся в кадре. На сегодня его фильмография насчитывает более 150 работ.
Скандалы в личной жизни звезды сериала «Дальнобойщики»Первой женой Виторгана стала однокурсница Тамара Румянцева. В браке родилась дочь Ксения (1966). В 1970 году, репетируя «Вестсайдскую историю» в Ленкоме, Виторган без памяти влюбился в актрису Аллу Балтер. Он открыто ушёл из семьи. Брак с Балтер стал легендарным. В 1972 году родился сын Максим. Пара считалась эталонной. Трагедия случилась в 1999 году: после незначительной травмы ноги у Аллы диагностировали рак позвоночника. Она скончалась в марте 2000 года, оставив Виторгана в глубокой депрессии.
Вывести его из кризиса помогла давняя знакомая, театральный агент Ирина Млодик. В феврале 2003 года они поженились. Этот союз вызвал волну критики и непонимания, особенно со стороны сына Максима. Однако в 2018 и 2019 годах у пары родились дочери Этель и Клара. На упрёки о возрасте Виторган отвечал, что «невероятно счастлив». Встреча с четвертой женой действительно перевернула жизнь Виторгана. Но их союз — не только романтическая история. Ирина, взявшая на себя все финансовые вопросы, проявила себя как блестящий стратег. Центральным активом стало создание культурного центра в Москве через компанию «ВитЭм», принадлежащую ей. Именно здесь начинается самая скандальная часть их истории.
Скандалы Виторгана-старшего с родными детьмиПосле ухода к Балтер первая жена запретила Виторгану общение с дочерью. Контакт удалось восстановить лишь усилиями Ирины Млодик в 2000-х, но ненадолго. После участия Ксении и её дочери в одном из ток-шоу, где, по их словам, смонтировали лживые сюжеты о просьбах помощи к Виторгану, отношения снова прекратились. Сегодня они не общаются, а актер так и не видел своих правнуков.
Сын не принял новый брак отца и бойкотировал свадьбу. Примирение наступило только после того, как Максим сам женился на Ксении Собчак в 2013 году. Виторган одобрил выбор сына. После развода пары в 2019 году он сохранил нейтралитет, пожелав обоим счастья.
Слухи об эмиграции Виторгана и скандальное видео МихалковаВесной 2022 года в программе Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» показали клип с песней «Не живи с нелюбимой страной», где среди фотографий уехавших знаменитостей был и Виторган. Поползли слухи о его отъезде в Латвию. Актер был вынужден записать опровержение, заявив, что был на отдыхе и вернулся в Россию. Осенью 2024 года он впервые прокомментировал ситуацию, призвав не осуждать уехавших коллег, назвав это их личным делом, и подчеркнув важность сохранения доброй памяти об их творчестве.
«Нищенская пенсия» Эммануила ВиторганаВ 2023 году на гала-ужине премии «Виктория» Эммануил Виторган заявил в интервью, что размер его пенсии — «нищенский» и ему даже неизвестно, «во сколько государство оценило его труд». Позже в СМИ просочилась точная цифра — около 95 тысяч рублей в месяц. Этот комментарий вызвал широкий резонанс, поскольку публике был хорошо известен образ жизни артиста: просторный загородный дом, культурный центр в Москве и недвижимость в Юрмале. Любовь с интересом: как семья стала бизнес-проектом.
Скандал века: элитный особняк Виторгана в центре Москвы за 46 млн вместо миллиардаЭто самая громкая финансовая история, связанная с семьёй. В 2007 году «ВитЭм» арендовала у города более 700 кв. м нежилого фонда. Спустя годы компания выкупила этот элитный особняк, чья рыночная стоимость оценивается около 1 млрд рублей, по судебному решению всего за 46,3 млн рублей (в рассрочку на 5 лет). Секрет в «независимой экспертизе», которая снизила стоимость, а затем вычла затраты на ремонт. Городская оценка была втрое выше, но суд встал на сторону компании Виторганов. Результат: семья стала владельцем уникального актива по цене московской «двушки».
