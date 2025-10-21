«Она уложит многих»: актёр Павел Деревянко высказался о таланте старшей дочери

21 октября 2025, 21:27

Старшая дочь актёра Павла Деревянко хочет стать актрисой

Павел Деревянко (Фото: Instagram* / @pablo_derevyanko)

Актёр Павел Деревянко редким образом появился на публике вместе с 14-летней старшей дочерью Варварой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Девочка призналась, что мечтает пойти по стопам отца и стать актрисой. Павел отметил, что будет давать дочери советы, но не собирается активно вмешиваться в её карьеру.





«Мы вместе снимались в рекламе, она присматривается, но если она начнёт (сниматься в кино), то уложит многих. Ей даже не нужна актёрская школа, она и так артистична», — подчеркнул Деревянко.