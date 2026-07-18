Дакота сравнила себя с Шакирой и Меган Фокс после разговора об изменах

18 июля 2026, 14:11

Рита Дакота заявила, что измены не зависят от внешности

Рита Дакота (Фото: Instagram* / @ritadakota)

Рита Дакота вновь затронула в соцсетях тему измен в отношениях и заявила, что внешность и вес женщины никак не влияют на верность партнера.





Поводом для высказывания стал комментарий подписчика, который предположил, что проблемы в прошлом браке певицы могли быть связаны с её внешностью и питанием. Дакота ответила, что во время первого брака весила 46 килограммов, однако это не стало гарантией счастливых отношений.





«В период моего первого брака я весила 46 кг. Я была в самом стройном теле за всю свою жизнь. И это не уберегло меня от измен», — написала артистка.

«Твой вес никакого отношения к изменам не имеет. А вот муж — лжец и предатель — имеет», — заявила Дакота.