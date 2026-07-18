«Родилась»: Оксана Самойлова сообщила о пополнении в семье

18 июля 2026, 13:11

Самойлова рассмешила реакцией сына на рождение племянницы

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова поделилась в соцсетях радостной новостью — в их большой семье произошло пополнение. У блогера родилась племянница.





Вместе с этим многодетная мама рассказала о забавной реакции своего младшего сына Давида. Сначала мальчик расстроился, узнав, что у родственников родится девочка, а после её появления на свет задал неожиданный вопрос.





«Давид, когда узнал, что девочка, так расстроился. А потом она родилась, и он такой: "А как я с ней играть буду? Она же маленькая..."» — поделилась Оксана.