«Родилась»: Оксана Самойлова сообщила о пополнении в семье
Самойлова рассмешила реакцией сына на рождение племянницы
Оксана Самойлова поделилась в соцсетях радостной новостью — в их большой семье произошло пополнение. У блогера родилась племянница.
Вместе с этим многодетная мама рассказала о забавной реакции своего младшего сына Давида. Сначала мальчик расстроился, узнав, что у родственников родится девочка, а после её появления на свет задал неожиданный вопрос.
«Давид, когда узнал, что девочка, так расстроился. А потом она родилась, и он такой: "А как я с ней играть буду? Она же маленькая..."» — поделилась Оксана.Позже выяснилось, что Давид был уверен: дети рождаются уже примерно шестилетними. Поэтому появление крошечного младенца стало для него настоящим сюрпризом и вызвало искреннее недоумение.