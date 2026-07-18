Раскрыта личность нового возлюбленного Беллы Хадид

18 июля 2026, 13:32

Модель Белла Хадид встречается с контент-менеджером

Белла Хадид (Фото: Instagram* / @bellahadid)

Стало известно, кто стал новым избранником Беллы Хадид. Модель встречается с 38-летним проджект-менеджером Натаном Лейси. Об этом сообщает Daily Mail.





Впервые пару заметили вместе ещё в феврале в Милане. Тогда папарацци сняли Хадид и Лейси после ужина в ресторане, а позже модель несколько раз приезжала в родной город мужчины — Крестед-Бьютт в штате Колорадо. При этом Белла пока не рассматривает эти отношения как нечто серьезное.





«Она просто ищет компаньона, не стремится к свадьбе и не пытается придать этому больше значения, чем есть на самом деле», — рассказал инсайдер.