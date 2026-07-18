Раскрыта личность нового возлюбленного Беллы Хадид
Модель Белла Хадид встречается с контент-менеджером
Стало известно, кто стал новым избранником Беллы Хадид. Модель встречается с 38-летним проджект-менеджером Натаном Лейси. Об этом сообщает Daily Mail.
Впервые пару заметили вместе ещё в феврале в Милане. Тогда папарацци сняли Хадид и Лейси после ужина в ресторане, а позже модель несколько раз приезжала в родной город мужчины — Крестед-Бьютт в штате Колорадо. При этом Белла пока не рассматривает эти отношения как нечто серьезное.
«Она просто ищет компаньона, не стремится к свадьбе и не пытается придать этому больше значения, чем есть на самом деле», — рассказал инсайдер.Натан Лейси вырос в известной семье, владеющей строительным бизнесом в Колорадо. Он с юности работает в семейной компании и, как утверждают местные жители, давно считается одним из самых завидных холостяков города.