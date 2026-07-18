«Должна миллион»: Анна Хилькевич публично потребовала деньги у Полины Дибровой

18 июля 2026, 13:29

Анна Хилькевич потребовала у Полины Дибровой один миллион после победы в реалити

Анна Хилькевич (Фото: кадр из сериала «В активном поиске»)

Анна Хилькевич и её муж Артур Мартиросян победили в финале реалити-шоу «Ставка на миллион». В личном блоге 39-летняя актриса и телеведущая обратилась к Полине Дибровой с требованием выплатить один миллион рублей.





Одна из поклонниц актрисы написала ей в соцсетях: «Помните женщину, которая поставила на ваш проигрыш? Напишите ей». Хилькевич откликнулась и публично обратилась к бывшей жене ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?».

«Да, кстати. Полина Диброва, получается, ты должна нам миллион. Номер карты пришлю в личку», — заявила Анна.

«Аня — акула реалити, которая ни разу не одержала победу. Ань, мне кажется, что ничего у тебя не получится и в этот раз. Лично я ставлю миллион, что ничего нового не произойдёт», — заявила тогда модель.