«Дама с лиловыми тампонами»: наряд Собчак разглядели до последней детали
Ксения Собчак появилась на Венецианском кинофестивале в весьма заметном образе стоимостью около 700 тысяч рублей. Наряд телеведущей оценили далеко не все — в соцсетях нашлись поклонники, а некоторые комментаторы и вовсе сравнили меховой аксессуар с «лиловыми тампонами». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Но за эпатажным видом скрывается совсем не бюджетный гардероб. Меховой шарф Bottega Veneta, который и стал главным предметом обсуждения, стоит более 66 тысяч рублей.
Платье обошлось еще дороже — его стоимость оценивается более чем в 360 тысяч рублей. Образ Собчак дополнила туфлями Prada за 141 тысячу рублей, очками этого же бренда за 79 тысяч и клатчем стоимостью около 51 тысячи рублей.
В итоге цена всех составляющих образа приближается к отметке в 700 тысяч рублей. А вот вопрос, насколько удачным получился сам лук, остается открытым.
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