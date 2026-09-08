«Дама с лиловыми тампонами»: наряд Собчак разглядели до последней детали

08 сентября 2026, 12:31

Собчак появилась на кинофестивале в Венеции в образе за 700 тысяч рублей

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак появилась на Венецианском кинофестивале в весьма заметном образе стоимостью около 700 тысяч рублей. Наряд телеведущей оценили далеко не все — в соцсетях нашлись поклонники, а некоторые комментаторы и вовсе сравнили меховой аксессуар с «лиловыми тампонами». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».