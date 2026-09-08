«Ем все»: Как актриса Сабина Ахмедова стала стройной
Актриса Сабина Ахмедова стала стройной благодаря балансу диеты и спорта
Известная актриса Сабина Ахмедова поделилась личными правилами ухода за собой и принципами питания. Об этом стало известно 8 сентября.
Артистка призналась, что секрет ее фигуры кроется не в жестких диетах, а в балансе, пишет «Леди Mail». По словам звезды, ранее она ограничивала себя в мясе, мучных изделиях и сладостях, однако сейчас ее рацион стал более разнообразным.
«Сейчас ем практически все, но без излишеств, главное — питание балансировать», — прокомментировала собеседница.Поддерживать форму актрисе помогает и регулярная физическая активность. Она рассказала, что отдает предпочтение пилатесу, который в итоге оказался для нее комфортнее йоги, хотя ранее она практиковала оба направления.
В ходе разговора Сабина Ахмедова затронула и тему современной эстетической медицины. Она подчеркнула, что положительно относится к косметологическим процедурам, но выступает против фанатизма. Что касается пластической хирургии, то здесь, по мнению актрисы, выбор остается за каждым индивидуально.