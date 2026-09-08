«Ем все»: Как актриса Сабина Ахмедова стала стройной

08 сентября 2026, 11:48

Актриса Сабина Ахмедова стала стройной благодаря балансу диеты и спорта

Сабина Ахмедова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известная актриса Сабина Ахмедова поделилась личными правилами ухода за собой и принципами питания. Об этом стало известно 8 сентября.





Артистка призналась, что секрет ее фигуры кроется не в жестких диетах, а в балансе, пишет «Леди Mail». По словам звезды, ранее она ограничивала себя в мясе, мучных изделиях и сладостях, однако сейчас ее рацион стал более разнообразным.





«Сейчас ем практически все, но без излишеств, главное — питание балансировать», — прокомментировала собеседница.