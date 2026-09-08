«Такое со мной впервые»: Крид рассказал о необычном походе в церковь

08 сентября 2026, 11:47

Певец Егор Крид впервые сходил в храм вместе с фанатами

Егор Крид (Фото: Instagram* / @egorkreed)

Егор Крид поделился в соцсетях необычным моментом с поклонниками. Артист впервые посетил храм вместе с молодыми ребятами, которые слушают его музыку, и вместе с ними помолился.





Певец признался, что для него такой опыт оказался неожиданным, но оставил исключительно теплые впечатления. Своими эмоциями он решил поделиться с подписчиками в соцсетях.





«Зайти в храм вместе с молодыми ребятами, которые слушают мою музыку, и помолиться — такое со мной впервые. И это было по-настоящему прекрасно. Дай Бог добра и здоровья вашему дому», — написал артист.