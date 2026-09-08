«Чистые придумки»: Светлаков резко ответил на слухи о своей болезни
Сергей Светлаков объяснил, зачем ездит в дорогую детокс-клинику
Сергей Светлаков решил прояснить ситуацию после слухов о проблемах со здоровьем. Артист рассказал в проекте «Хочу на ТНТ», что уже около десяти лет старается раз в год проходить полный чекап организма и периодически отправляется в специализированную клинику не из-за серьезных диагнозов, а ради профилактики, восстановления и отдыха.
По словам Светлакова, во время таких поездок они с супругой выбирают разные программы. Если жена предпочитает общее оздоровление, сам Сергей чаще останавливается на антистресс-программе — с процедурами, прогулками и возможностью просто переключиться от работы.
«Чистые заголовки, придумки в том, что все было раскачано вокруг моей какой-то болезни. Человек, который приезжает в санаторий, перед ним становится выбор: жена выбирает общее оздоровление, я выбираю антистресс — там больше пузырьков в джакузи и времени погулять в лесу. Я на протяжении лет десяти стараюсь раз в год сдавать все анализы и выбирать попутно программы. Это не связано с моим психологическим здоровьем», — объяснил артист.Светлаков также затронул тему публичных отношений в шоу-бизнесе. По его мнению, не стоит верить картинке, которую некоторые звездные пары создают в соцсетях, демонстрируя исключительно идеальную семейную жизнь.
Артист считает, что за красивыми фотографиями и заявлениями о безоблачных отношениях остаются обычные люди — со своими ссорами, плохим настроением и бытовыми проблемами. Сам Светлаков не видит смысла изображать перед публикой бесконечную идиллию.