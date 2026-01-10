«Дан свыше»: Денис Клявер спустя годы раскрыл подробности романа с Евой Польной

10 января 2026, 12:16

Ева Польна и Денис Клявер раскрыли историю отношений и рождения дочери

Денис Клявер (Фото: Instagram* @denisklyaver)

В начале 2000-х у солистов дуэтов «Чай вдвоем» и «Гости из будущего» Дениса Клявера и Евы Польны завязался роман. Тогда Клявер был женат, а после развода музыкант не стал оформлять отношения с Польной. Издание «Экспресс газета» рассказало, как Ева Польна годами «наказывала» певца из-за этого.





В 2005 году Ева Польна родила дочь Эвелин. Публика не знала, что отец ребёнка — Денис Клявер. Их отношения быстро закончились. Певица не раскрывала имя отца. Клявер публично подтвердил своё отцовство только в 2018 году в интервью Борису Корчевникову.

«Наш роман с Евой — это было что-то быстрое и невероятное. Он был дан нам свыше, чтобы на свет появилась Эвелин. Мне было очень тяжело... Это ужасно, вообще катастрофа. Но вина моя только в том, что я разлюбил. Мы настолько два разных человека, и нам не суждено быть вместе», — признался тогда музыкант.