«Меня и так кормят»: Шаляпин объяснил, почему отказывается от наград и званий

10 января 2026, 10:17

Прохор Шаляпин рассказал о философском отношении к новой волне популярности

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин переживает новый всплеск популярности. Ролики о гедонизме вернули ему внимание публики. Теперь артист регулярно появляется в телевизионных и интернет-шоу. Слова Прохора о такой резкой волне известности приводит издание «СтарХит».





Популярность открыла Шаляпину новые возможности. Его зовут вести мероприятия, приглашают в проекты и предлагают рекламу.

«Я артист, шоумен, моё дело развлекать людей. Меня и так неплохо кормят, спасибо большое. За званиями не гонюсь. Я на дачу отвез все кубки и статуэтки. Считаю, что самая главная награда — когда тебя любят. Пусть даже ненадолго меня полюбили. Но это самое лучшее, что может быть для любого артиста», — сказал певец.

«Видел, как много артистов взлетали, падали, потом снова взлетали и снова падали. И, собственно, мой успех сегодняшний тоже не навсегда», — отметил Шаляпин.