«Меня и так кормят»: Шаляпин объяснил, почему отказывается от наград и званий
Прохор Шаляпин рассказал о философском отношении к новой волне популярности
Певец Прохор Шаляпин переживает новый всплеск популярности. Ролики о гедонизме вернули ему внимание публики. Теперь артист регулярно появляется в телевизионных и интернет-шоу. Слова Прохора о такой резкой волне известности приводит издание «СтарХит».
Популярность открыла Шаляпину новые возможности. Его зовут вести мероприятия, приглашают в проекты и предлагают рекламу.
«Я артист, шоумен, моё дело развлекать людей. Меня и так неплохо кормят, спасибо большое. За званиями не гонюсь. Я на дачу отвез все кубки и статуэтки. Считаю, что самая главная награда — когда тебя любят. Пусть даже ненадолго меня полюбили. Но это самое лучшее, что может быть для любого артиста», — сказал певец.Артист подчеркивает, что не гонится за популярностью.
«Видел, как много артистов взлетали, падали, потом снова взлетали и снова падали. И, собственно, мой успех сегодняшний тоже не навсегда», — отметил Шаляпин.Напомним, известность пришла к нему после участия в «Фабрике звезд» в 2006 году.