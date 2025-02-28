Дана Борисова отвела 17-летнюю дочь к пластическому хирургу

Дана Борисова с дочерью (Фото: Инстаграм* @danaborisova_official)
Дана Борисова серьезно следит за своим внешним видом. Телеведущая регулярно ходит к косметологу, а также она пользовалась услугами пластического хирурга. Примечательно, что звезда не противостояла желанию 17-летней дочери похудеть с помощью «Оземпика», разрешила ей увеличить губы и сделать «углы Джоли».
Накануне Борисова отвела дочку к пластическому хирургу. Полина хочет изменить форму носа, чтобы не быть похожей на своего отца.
Звезда не боится хейта в свою сторону. У Борисовой есть четкий ответ тем, кто ее осуждает: пускай Полина будет экспериментировать с внешностью с разрешения мамы и под присмотром хороших специалистов.
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«Вчера были на консультации у лучшего в Москве хирурга по ринопластике», — сообщила телеведущая в своем блоге.
Звезда не боится хейта в свою сторону. У Борисовой есть четкий ответ тем, кто ее осуждает: пускай Полина будет экспериментировать с внешностью с разрешения мамы и под присмотром хороших специалистов.
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