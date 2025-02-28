«Он доводил меня всю жизнь, теперь Стефана, ломает ему психику»: Саша Черно обвиняет бывшего мужа в болезнях сына

Александра Черно с сыном Стефаном (Фото: кадр видео Instagram* @cherno_sasha93)
Скандалы между экс-супругами Сашей Черно и Иосифом Оганесяном происходят на регулярной основе. Из-за того, что их маленький сын попал в реанимацию, стороны вновь начали обвинять друг друга в произошедшем.
По мнению Оганесяна, Черно не может уследить за ребенком и постоянно пьет, не заботясь о его самочувствии. Мужчина намерен забрать у бывшей жены сына, когда наступит подходящий момент.
После обвинений Иосифа поклонники начали осуждать Сашу, однако она не стала молчать и ответила на многочисленные обвинения.
Женщина не скрывает, что накануне вместе с сыном она навестила приятелей, а когда они вернулись домой, то мальчику стало плохо, и его увезли в реанимацию. Черно сразу же позвонила Оганесяну и попросила его приехать в больницу, на что мужчина ответил: «А что мне там делать?».
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*Запрещен в РФ
После обвинений Иосифа поклонники начали осуждать Сашу, однако она не стала молчать и ответила на многочисленные обвинения.
Женщина не скрывает, что накануне вместе с сыном она навестила приятелей, а когда они вернулись домой, то мальчику стало плохо, и его увезли в реанимацию. Черно сразу же позвонила Оганесяну и попросила его приехать в больницу, на что мужчина ответил: «А что мне там делать?».
«Все, что происходит с ребенком — целиком и полностью его вина! Он доводит и доводил меня всю жизнь, теперь Стефана, ломает ему психику. Виноваты не мы оба, виноват только он! Все стрессы только из-за него», — заявляет звезда «Дома-2».
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Екатерина Коршунова