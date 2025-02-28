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Муж Ирины Пинчук подробно рассказал о переписках с другими девушками

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (фото: Telegram @pinchulli)

Драма в семье бывших участников «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна продолжается. Девушка намерена подать на развод из-за измен супруга, доказательства которых попали в сеть.
На днях Чобаняну пришлось съехать на другую квартиру. Пинчук выгнала мужа, увидев его сообщения подруге семьи Карине.

«Появляется одна мадмуазель, которая пишет Ире: "Арай был в массажном салоне и снимал трех девушек. Он там дул шары, занимался с ними интимом". А этого не было! Ира выкладывает все в сторис, разносит меня», — говорил Чобанян в VK-шоу «Медийные двери».

Мужчина связался с предполагаемой свидетельницей его измены. Он попросил девушку доказать сказанное любыми способами, однако та этого сделать не смогла. Примечательно, что участник реалити подтвердил, что все-таки появлялся в злополучном месте.

Арай также отрицает любую интимную связь на стороне. По его словам, все переписки с подругами не флирт, а своеобразный юмор. Бывший участник известной телестройки хоть и мог пригласить девушку домой, но лишь в шутку.

Напомним, на днях аккаунт Чобаняна был взломан, после чего в открытый доступ попали его переписки с девушками.

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#семьи
#шоу
#мужчина
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#измена
#брак
«Он доводил меня всю жизнь, теперь Стефана, ломает ему психику»: Саша Черно обвиняет бывшего мужа в болезнях сына
Саша Черно обвиняет бывшего мужа в болезнях сына
28 февраля 2025, 09:48

Александра Черно с сыном Стефаном (Фото: кадр видео Instagram* @cherno_sasha93)

Скандалы между экс-супругами Сашей Черно и Иосифом Оганесяном происходят на регулярной основе. Из-за того, что их маленький сын попал в реанимацию, стороны вновь начали обвинять друг друга в произошедшем.
По мнению Оганесяна, Черно не может уследить за ребенком и постоянно пьет, не заботясь о его самочувствии. Мужчина намерен забрать у бывшей жены сына, когда наступит подходящий момент.

После обвинений Иосифа поклонники начали осуждать Сашу, однако она не стала молчать и ответила на многочисленные обвинения.

Женщина не скрывает, что накануне вместе с сыном она навестила приятелей, а когда они вернулись домой, то мальчику стало плохо, и его увезли в реанимацию. Черно сразу же позвонила Оганесяну и попросила его приехать в больницу, на что мужчина ответил: «А что мне там делать?».

«Все, что происходит с ребенком — целиком и полностью его вина! Он доводит и доводил меня всю жизнь, теперь Стефана, ломает ему психику. Виноваты не мы оба, виноват только он! Все стрессы только из-за него», — заявляет звезда «Дома-2».

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Анфиса Чехова столкнулась с увольнением из-за лишнего веса
Актриса Анфиса Чехова вспомнила, что ее уволили из-за пышной фигуры
28 февраля 2025, 09:24

Анфиса Чехова (Фото: Telegram-канал @aachekhova)

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, что сталкивалась с унижениями в карьере из-за своей пышной фигуры. Об этом сообщает «СтарХит».
«Наш шеф-редактор Олег увольнял меня с формулировкой: "Ты не влезаешь в кадр", хотя, когда я пришла вести эту программу, я была полнее — я похудела в процессе съемок», — рассказала Чехова.

Артистка считает, что некоторые люди пользовались ее закомплексованностью для того, чтобы «что-то объяснить». Уточняется, что телеведущая боролась с лишним весом большую часть своей жизни. По словам Анфисы, ей удалось улучшить свою физическую форму только после того, как она полностью изменила мышление.

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Исполнительницы хита «Сигма-бой» ​сказали, что будут рады поработать с Бузовой
28 февраля 2025, 06:35

Светлана Чертищева и Мария Янковская (Фото: скриншот видео telegram @betsy_girl с посещения RU.TV)

Юные звезды Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева) и Мария Янковская, покорившие мир хитом «Сигма-бой», признались, что не против записать дуэт с Ольгой Бузовой. Девочки поделились своими симпатиями к коллегам по сцене, о чем рассказала редакция 7Дней.ru.
Исполнительницы «Сигма-бой» буквально ворвались на музыкальную сцену, когда их трек попал в танцевальный чарт Billboard. Теперь эти школьницы из России выступают наравне с большими звездами, а их доходы растут с каждым днем. Предложений о совместной работе хоть отбавляй.

Девочки не скрывают, кого из артистов уважают, а с кем хотели бы спеть. Для потенциального совместного исполнения они выделили Ольгу Бузову и Клаву Коку. Также им по душе творчество Димы Билана. При этом Тимоти с Николаем Басковым получили более безразличную оценку в силу разницы в возрасте с молодыми исполнительницами (одной из них 12, а другой 11 лет).

«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе
«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе
Интересно, что Бэтси учится в той же школе, где когда-то училась Бузова, но лично они не пересекались. Ранее молодая звезда упоминала, что плохо знает песни Ольги Бузовой — она была слишком юной в период «наибольшей популярности» старшей исполнительницы.

Бэтси и Мария также рассказали, что деньги пока главным образом тратят не на себя, а на близких.

«Покупаю им подарки на какие-то праздники. Вот, например, у моего папы первого марта день рождения, я уже выбрала ему подарок, и этот подарок будет очень неожиданным», — пообещала порадовать отца Бэтси в эфире шоу «Статус: в Сети» на RU.TV.
Автор хита «Сигма-бой» — отец Бэтси, композитор Михаил Чертищев. Он написал песню вместе с рокером Муккой. Трек вышел в прошлом году.

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Загадочно погиб с женой легенда Голливуда Джин Хэкмен: биография актера и подробности его смерти

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«Заставляю звонить себе силой мысли»: певец Робби Уильямс перестал видеть НЛО, но «стал» экстрасенсом
#деньги
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#день рождения
#праздники
#шоу
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«Заставляю звонить себе силой мысли»: певец Робби Уильямс перестал видеть НЛО, но «стал» экстрасенсом
Daily Mail: Певец Робби Уильямс якобы обнаружил у себя экстрасенсорные способности
28 февраля 2025, 04:17

Робби Уильямс (Фото: Instagram* @robbiewilliams)

Знаменитый британский певец Робби Уильямс рассказал, что больше не замечает НЛО, зато у него проявились экстрасенсорные способности. Об этом заявлении музыканта сообщили 23 февраля в Daily Mail.
Недавно в подкасте Weaponized, посвященном неопознанным объектам, 51-летний артист признался, что после рождения четверых детей его встречи с пришельцами прекратились. Это связано с тем, что теперь все его внимание сосредоточено на семье.

Уильямс, долгие годы увлекавшийся темой инопланетян, раньше утверждал, что часто видел их корабли и даже шары света, которые считал внеземными существами. В 2020 году он якобы общался с призраками, а в апреле 2024 года был уверен, что пришельцы выбрали его своим посланником. Они приблизились к нему настолько, говорил Робби, что он мог бы кинуть в НЛО теннисный мяч.

Теперь же Уильямс замечает у себя необычные способности: если он думает о человеке, тот сразу звонит или пишет ему. Такие случаи происходят слишком часто, чтобы считать их случайностью, твердил в подкасте певец.

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Загадочно погиб с женой легенда Голливуда Джин Хэкмен: биография актера и подробности его смерти

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Загадочно погиб с женой легенда Голливуда Джин Хэкмен: биография актера и подробности его смерти
28 февраля 2025, 03:10

Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Достать коротышку»)

Легендарный голливудский актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем особняке в Санта-Фе. Обстоятельства их смерти считают загадочными. Тела пары обнаружили 26 февраля в частично мумифицированном состоянии, что говорит о том, что они были мертвы значительное время. Подробнее об обожаемом актере США XX века, его трагичной смерти и реакции общественности расскажет «Радио 1».

Кто такой Джин Хэкмен?

Джин Хэкмен — имя, которое навсегда останется в анналах мирового кинематографа. Этот выдающийся американский актер XX века прославился ролями в культовых фильмах, таких как «Французский связной», «Непрощенный», «Супермен» и «Миссисипи в огне».

Его карьера началась в 1960-х, а пик пришелся на 1970-е и 1990-е годы, когда он получил два «Оскара» — за роли во «Французском связном» (1972) и в «Непрощенном» (1992). Помимо этого, в его копилке три «Золотых глобуса» и две премии BAFTA.

Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Разговор»)

Хэкмен отлично играл как героев, так и антигероев, будь то суровый полицейский, военный или шериф с садистскими наклонностями. Некоторые связывают это с его временем в армии — в 16-20 лет актер служил в морской пехоте США.

Режиссеры называли его «не способным на плохую работу», а Артур Пенн отмечал «необычайную правдивость» Джина.

«Дисфункциональные семьи воспитали немало довольно хороших актеров», — говорил Хэкмен в интервью The Guardian, ссылаясь на тяжелое детство: бросившего маленького сына отца и погибшую в огне мать.
После ухода из кино в 2004 году, завершив карьеру комедией «Добро пожаловать в Лосиную бухту», актер занялся писательством, выпустив несколько исторических романов.

«Это во многом похоже на актерскую работу, но больше уединения, и я чувствую, что у меня больше контроля над тем, что я пытаюсь сказать и сделать», — говорил актер о своем переходе к написанию книг.
Для многих американцев Хэкмен был живой легендой и любимым актером детства и юности.

Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Супермен»)

Что известно о месте смерти Хэкмана и его образе жизни?

Тела Джина Хэкмена и Бетси Аракавы обнаружили в их роскошном особняке стоимостью 3,3 миллиона долларов в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Дом стал их убежищем после того, как Хэкмен оставил актерскую карьеру и переехал из шумного Лос-Анджелеса в тихий Санта-Фе. Здесь он вел с любимой женой уединенный образ жизни, избегая света софитов.

Трупы нашли два рабочих, Роланд Лоу Бегай и Джесси Кеслер, в среду в 13:46 по местному времени — к тому моменту пара не выходила на связь уже две недели. Тела погибших находились в стадии разложения, наблюдалось вздутие лиц.

Дверь дома была открыта, но следов взлома полицией замечено не было.

Джин Хэкмен и Бетси Аракава (Фото: кадр Youtube-трансляции LiveNOW from FOX о «подозрительной» смерти пары)

Возможные причины смерти

Полиция Санта-Фе пока не установила точную причину смерти Джина Хэкмена и Бетси Аракавы. Тела, частично мумифицированные из-за сухого и холодного климата региона, пролежали, вероятно, несколько недель. Эти подробности сообщает Daily Mail.

Хэкмена обнаружили в подсобке у кухни в домашней одежде и тапочках, рядом лежали его трость и солнцезащитные очки. Предположительно, мужчина неожиданно упал, а вскоре после этого умер.

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Бетси нашли на полу в ванной, на столешнице были разбросаны таблетки. Пока неизвестно, выписывал ли этот препарат кому-то из пары врач или нет. Рядом с Аракавой валялся небольшой обогреватель — следствие рассматривает версию, что его падение повлекло смерть женщины.

Одна собака Хэкмена погибла в доме, в то время как две другие выжили. Примечательно, что одна из них сидела около трупа Бетси.

Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Французский связной»)

Дочь Хэкмена, Элизабет, предположила утечку угарного газа как причину смерти, но пожарные не нашли тому подтверждения. Более того, они напоминают об открытой в доме двери.

Шериф округа отметил, что признаков насильственной смерти нет, хотя обстоятельства вызывают подозрения. Расследование продолжается.

Реакция общественности на гибель актера

Смерть Джина Хэкмена стала ударом для мира кино и его поклонников. В социальных сетях фанаты делятся воспоминаниями о его ролях, называя погибшего «гением экрана». На момент гибели Джину Хэкмену было 95 лет, а его жене Бетси — 63 года.

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«Очень грустно новости читать... Неповторимый актер, который снимался в моих любимых фильмах. Покойся с миром!», — написал один из пользователей, с которым согласились тысячи.
Люди поражены столь печальной смерти Хэкмена, удивляются отсутствию камер наблюдения вблизи дома актера и безразличию его семьи, которая не проверяла пару более недели.

Многие отмечают, что Хэкмен ушел так же тихо, как жил последние 20 лет, вдали от суеты Голливуда. Его уход оплакивают не только как потерю таланта, но и как конец целой эпохи в кинематографе.

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