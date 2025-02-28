Муж Ирины Пинчук подробно рассказал о переписках с другими девушками

Легендарный голливудский актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем особняке в Санта-Фе. Обстоятельства их смерти считают загадочными. Тела пары обнаружили 26 февраля в частично мумифицированном состоянии, что говорит о том, что они были мертвы значительное время. Подробнее об обожаемом актере США XX века, его трагичной смерти и реакции общественности расскажет «Радио 1».