Муж Ирины Пинчук подробно рассказал о переписках с другими девушками

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (фото: Telegram @pinchulli)
Драма в семье бывших участников «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна продолжается. Девушка намерена подать на развод из-за измен супруга, доказательства которых попали в сеть.
На днях Чобаняну пришлось съехать на другую квартиру. Пинчук выгнала мужа, увидев его сообщения подруге семьи Карине.
Мужчина связался с предполагаемой свидетельницей его измены. Он попросил девушку доказать сказанное любыми способами, однако та этого сделать не смогла. Примечательно, что участник реалити подтвердил, что все-таки появлялся в злополучном месте.
Арай также отрицает любую интимную связь на стороне. По его словам, все переписки с подругами не флирт, а своеобразный юмор. Бывший участник известной телестройки хоть и мог пригласить девушку домой, но лишь в шутку.
Напомним, на днях аккаунт Чобаняна был взломан, после чего в открытый доступ попали его переписки с девушками.
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«Появляется одна мадмуазель, которая пишет Ире: "Арай был в массажном салоне и снимал трех девушек. Он там дул шары, занимался с ними интимом". А этого не было! Ира выкладывает все в сторис, разносит меня», — говорил Чобанян в VK-шоу «Медийные двери».
Мужчина связался с предполагаемой свидетельницей его измены. Он попросил девушку доказать сказанное любыми способами, однако та этого сделать не смогла. Примечательно, что участник реалити подтвердил, что все-таки появлялся в злополучном месте.
Арай также отрицает любую интимную связь на стороне. По его словам, все переписки с подругами не флирт, а своеобразный юмор. Бывший участник известной телестройки хоть и мог пригласить девушку домой, но лишь в шутку.
Напомним, на днях аккаунт Чобаняна был взломан, после чего в открытый доступ попали его переписки с девушками.
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Екатерина Коршунова