«Дело не в дебилизме»: Бородина ответила на критику Сердюкова про его «неадекватность» с истерикой в реалити

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* @borodylia)
В испытании на вылет знаменитостям нужно было проехать на маленьком велосипеде по узкому мостику вдоль огромных луж с грязью. И Ксения, и Николай оба упали. Телеведущая принялась успокаивать жениха, на что тот ответил еще эмоциональнее.
«Я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь. Мне больно», — пожаловался он.Дана Борисова назвала Сердюкова за поведение «быдлом». Нюша и ее сестра также выразили недовольство, сравнивая его с другими участниками, терпевшими боль молча. Включая девушек.
Бородина позже ответила на вопрос подписчицы о «дебильные заданиях» на шоу и одновременно защитила поведение Николая в последнем выпуске.
«Дело не в дебилизме, а в том, что не продумали безопасность. Там действительно очень травмоопасно, поэтому и ногу раздуло сильно. Там надо было по бокам наколоть мягкие шутки, потому что у нас у всех ноги были искалечены. Через экран это не передается», — передает слова Ксении издание «StarHit».Читайте также:
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