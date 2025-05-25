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Сердюков устроил истерику и начал угрожать Бородиной на реалити: «Сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь»

Сердюков устроил истерику из-за проваленного испытания на «Сокровищах императора»
Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина и Николай Сердюков стали участниками шоу «Сокровища императора». В первом же выпуске звёздная пара столкнулась с недопониманием со стороны других знаменитостей.
Николай уже в первом испытании дал понять, что готов бороться за победу. Сердюков, уже имевший опыт участия в реалити, уговаривал Ксению придерживаться его тактики. Однако победителями в первом испытании стали Натан и Ирина Дубцова.

Однако настоящие страсти развернулись в ходе испытания на вылет. Участникам необходимо было проехать на маленьком велосипеде по узкому мосту и не упасть в грязь. Командам в жёлтых и синих костюмах удалось справиться с этой задачей, в вот Сердюкову и Бородиной в голубой форме пришлось серьёзно постараться.

Первой на испытание отправилась Ксения, которая заявила, что не боится упасть в грязь лицом. В итоге она всё же упала. Следом за ней поехал Николай, который тоже упал в лужу, но отреагировал куда эмоциональнее. Телезвезда попыталась упокоить жениха, но досталось и ей.

«Я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь. Мне больно», – разозлился блогер.
Другие участники остались недовольны поведением Сердюкова, отметив, что абсолютно все на шоу сталкиваются с трудностями, но не поддаются эмоциям и идут до конца. Но больше всего возмутилась произошедшим Дана Борисова.

«Как с таким жить можно, дурак какой-то, такое быдло. Он рядом побегает, я даже боюсь не устоять, потому что это такой неадекват. Он буйный конкретно, он никого не уважает», – отметила Борисова, слова которой приводит StarHit.
К слову, несмотря на переживания, Ксения и Николай пришли к финишу пятыми. А последними оказались красные – Олег Майями и Лёша Свик, которым пришлось покинуть проект.

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#съёмки
Экс-участница Dream Team Настя Рыжик вышла замуж
25 мая 2025, 21:30

Юнир и Настя Рыжик (Фото: Инстаграм* @nastia_rizik)

Бывшая участница Dream Team и блогер Настя Рыжик вышла замуж. Об этом она сообщила в своем личном блоге.
Настя и ее возлюбленный Юнир находятся в отношениях уже примерно два года. В январе молодой человек сделал Рыжик предложение, когда пара отдыхала в Тайланде.

Влюбленные желали, чтобы торжество состоялось в красивую дату — 25.05.2025, однако в столице все места в ЗАГСЕ были заняты, так что Настя и Юнир решили отпраздновать свадьбу в селе Мраково в Башкирии.

Блогер опубликовала фотографии с дня бракосочетания в своих соцсетях. Пара выбрала повседневные образы. Настя выбрала короткое легкое белое платье, а ее жених надел светлые брюки и рубашку.

Подписчики Рыжик обрадовались такому событию и поздравили молодоженов.

«Мы дождались этого! Счастья вам, родные», «Горько!», «Счастья вам, терпения, побольше классных моментов друг с другом и вечной любви», «Любите и будьте счастливы!», — написали фолловеры.

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#свадьба
#отношения
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#блогер
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Скандалы с Кафельниковой, наркотики и тайная свадьба с экстрасенсом Егоровой. Где сейчас живет PHARAOH?
25 мая 2025, 21:21

Глеб Голубин (Фото: скриншот клипа PHARAOH «Соната Ей»)

На него хотят быть похожими молодые рэп-исполнители, он задает темп, диктует моду и пишет тексты на злобу дня. Речь идет про бывшего участника Grindhouse и YungRussia и лидера творческого объединения Dead Dynasty Глеба Голубина, известного также под творческим псевдонимом Pharaon. О жизни и творчестве кумира молодежи читайте в материале «Радио 1».

Кто такой PHARAOH


Рэпер Pharaoh, известный также как Глеб Голубин, начал свой творческий путь в 2012 году и сразу же стал заметной фигурой в мире российского рэпа. Он делает треки в стиле, который можно назвать «облачным рэпом». Этот стиль отличается медленным темпом, плавным речитативом и текстами, полными философских размышлений и часто пронизанными грустью. Необычное исполнение в случае с Pharaoh сочетаются с вызывающими текстами про наркотики, деньги, девушек, секс, а также содержит обилие нецензурной лексики.

Биография PHARAOH


Глеб Голубин (Фото: скриншот клипа PHARAOH «Black Siemens»)

Глеб Голубин родился 30 января 1996 года в Москве. Мальчик до 13 лет профессионально занимался футболом, играл в школах «Локомотива», ЦСКА и «Динамо». Оставив спорт, Глеб начал активно заниматься самообразованием и творчеством. Направление работы было выбрано на основе музыкальных предпочтений молодого артиста.

С детства он любил представителей хип-хоп культуры, а также восхищался творчеством Rammstein и Snoop Dogg. В шестнадцать лет, после окончания школы, Голубин записал свою первую композицию под названием «Пустыня». Затем, получив одобрение родителей, он отправился в США для поисков себя.

За океаном Голубин начал увлекаться cloud-рэпом, познакомился с новинками рэп-направления и вернулся в Россию вдохновленным на создание уникального контента. Вернувшись в Москву, Голубин поступил на факультет журналистики МГУ, который окончил в 2017 году.

Личная жизнь PHARAOH


Алеся Кафельникова (Фото: Instagram*@kafelnikova_a)

Талантливый музыкант никогда не был обделен женским вниманием, однако долгое время предпочитал скрывать подробности своей личной жизни. Pharaoh приписывали романы со стилистом Натальей Мельниковой, а также солисткой группы Serebro Катей Кищук. Однако подробности этих отношений ярко не освещались СМИ, чего не скажешь о следующем романе Голубина с дочерью известного российского теннисиста Евгения Кафельникова.

Отношения Алеси Кафельниковой и Pharaoh завязались в 2017 году с переписки в соцсетях. Роман буквально сразу стал публичным и активно обсуждался широкой публикой. Новый избранник дочери пришелся не по душе Евгению Кафельникову, он выступал против этих отношений и считал музыканта, читающего матом тексты про наркотики, не самой лучшей парой для дочери.

В то же время ни для кого не было секретом, что Алеся активно употребляет запрещенные вещества и страдает анорексией на почве детских травм (в детстве отец разлучил девочку с матерью). Из-за скандалов с отцом Кафельникова переехала к Pharaoh. Спустя время девушка заскучала в отсутствии постоянно работающего музыканта.

«Три недели я жила в эйфории, наркотики мне были не нужны. Но потом праздник закончился. У Глеба были свои дела и работа. А у меня в тот момент — ничего: я перестала выходить в свет, от агентства предложений не было. И я сорвалась: мне захотелось наркотиков. Глеб сразу заметил, что я под кайфом, и попросил, чтобы это не повторялось», — цитирует Алесю издание Tatler.ru.

Алеся дала обещание, но не смогла его выполнить. Тогда Глеб попросил её собрать свои вещи.

Брак с Соней Егоровой


Соня Егорова (Фото: Instagram*@sonya_egorova)

После долгого затишья в 2022 году стало известно о романе Pharaoh с финалисткой «Битвы экстрасенсов» Соней Егоровой. В начале 2023 года фанаты пары заметили на фотографиях обручальные кольца на пальцах влюблённых. Спустя полгода Глеб признается в тайной свадьбе с экстрасенсом.

Музыка PHARAOH


Pharaoh и Grindhouse экспериментировали с разными музыкальными стилями, включая рок с трип-тематикой. Это помогло им создавать уникальные треки и быстро завоевывать популярность. В 2014 году Глеб записал свой первый альбом «УАДЖЕТ». Тексты и мелодии привлекли внимание слушателей, сделав альбом одним из самых прослушиваемых. В том же году Глеб выпустил «PHLORA» и сингл «Champagne Squirt», что укрепило его позиции среди российских хип-хоп исполнителей.

В 2015 году молодые музыканты порадовали своих поклонников новыми успешными треками. Среди них — альбом «DOLOR» и сингл «Black Siemens». Эти работы помогли Глебу стать ещё более известным. В 2016 году вышел альбом «Фосфор», считающийся классикой российского хип-хопа.

В период с 2017 по 2020 год Глеб представил множество хитов, среди которых «Дико, например», «Pink Phloyd», «Blood Oceans», «На Луне», «Smart», «PHUNERAL», «Не по пути», «Правило» и «Boom Boom» в дуэте с Laboda.

С 2020 года карьера Pharaoh переживает новый виток успеха. За это время он выпустил такие треки, как «Million Dollar Depression», «Акид», «Халливуд Хоус», «PHILARMONIA», «PHREQUENCY», а также два последних альбома — «OMEGA» и «Цвет Золота».

Новый альбом «10:13»


Глеб Голубин (Фото: Instagram*@coldsiemens)

25 апреля 2025 года рэпер Pharaoh представил свой новый альбом под названием «10:13». В него вошли 20 треков, среди которых есть совместные песни с рэперами JEEMBO и Destroy Lonely. Новый альбом PHARAOH разнообразен по звучанию. В нём есть как агрессивные, так и лирические композиции. В результате этого создаётся ощущение, что хип-хоп-артист смешал разные эры своего творчества.

Глеб Голубин сейчас


В прошлом году рэпер купил квартиру в центре Москвы площадью 120 квадратных метров, где сейчас проживает с женой. Pharaon в последние годы сторонится публичности, поэтому не стремится показывать семейную жизнь в соцсетях. Глеб Голубин продолжает заниматься творчеством, писать новые треки и радовать поклонников. В 2025 году у Pharaoh планируется большой гастрольный тур по городам России.

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Директор Паши Техника усомнился в создании рэпером картины, проданной за 10 млн рублей
Директор Паши Техника: картину рэпера за 10 млн рублей мог кто-то дорисовать
25 мая 2025, 21:15

Паша Техник (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)

Картину умершего рэпера Паши Техника продали за 10 млн рублей. Но работа, как выяснилось, может не иметь прямого отношения к музыканту. Об этом объявил его директор Марк Яровный в разговоре с Kp.ru.
Выяснилось, что Яровный и не подозревал о создании Техником картины, о которой так много говорили в Сети. Директор артиста выдвинул предположение, что объект искусства могли доработать иные люди, тогда как исполнитель хита «Передай» совсем немного приложил к нему свою руку. Со слов Марка, артист лишь нарисовал контуры.

«Я ничего не знаю об этом. Может, ему просто дали карандаш или маркер в руки и он нарисовал какие-то контуры. А потом все это до ума довел другой человек. Ну, и преподнесли это, как его картину. Просто от самого Паши я ничего об этом не слышал», — откровенничал директор рэпера.

Ранее сообщалось, что в отношении Евы Карицкой возбудили уголовное дело. В суд обратилась клиника, которая назначила терапию Паше Технику.

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Олег Майами и Леша Свик покинули проект «Сокровища императора»
25 мая 2025, 20:44

Олег Майами и Леша Свик (Фото: Инстаграм* @miamioleg_official)

Новыми участниками проекта «Сокровища императора» стали Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков. Покинуть проект пришлось певцам Олегу Майами и Леше Свику.
Сегодня канал ТНТ показал восьмой выпуск реалити «Сокровища императора». В последнем испытании Леша Свик и Олег Майами финишировали последними.

«Из этой кромешной темноты к нам наконец выходит команда красных. Вы сегодня последние», — сказала проигравшим Бузова.

Осознав, что ему придется уехать из Китая, Леша расплакался. Он выразил сожаление по поводу того, что он и Олег «провалились на таких пустяковых испытаниях». Со слов Свика, участие в проекте научило его многому.

«У меня была большая неразбериха в себе, были проблемы с разными веществами. В этом саморазрушении я с каждым днем опускался всё ниже и ниже. Я осознал ошибки, которые совершал», — отметил артист.

В свою очередь, Майами более спокойно отнесся к их проигрышу.

«Я очень рад, что Леха поехал со мной, что он бился, не ныл. Я убедился, что у нас с ним крутой тандем, и мы способны покорять любое шоу», — откровенничал Олег.

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Батурин о непростых отношениях с женой: «Турецкие сериалы – ничто»
Юрий Батурин высказался о непростых отношениях с женой
25 мая 2025, 20:41

Юрий Батурин (фото: Instagram* @yuribaturin)

Звезда российских сериалов Юрий Батурин много лет блистает на экранах, передавая эмоции и переживания своих персонажей. Однако и в личной жизни артиста творилась настоящая драма.
52-летний артист признался, что первые 10 лет совместной жизни с супругой Ириной прошли, как на вулкане. Юрия нередко посещали мысли о разводе, но в итоге паре удалось избежать расставания.

«Да раз 100 хотел, именно в сердцах. Осознанно, когда прямо с холодной головой понимаешь, что всё, конец – такого не было никогда. А в эмоциях… Я ж ещё актёр, могу добавить: „Всё, развод завтра!“ Это всё глупо так. Я вспыльчивый, но быстро остывающий. Потом бывают моменты, когда стыдно смотреть человеку в глаза. Понимаешь, что психанул, идиот», – отметил Батурин в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Со временем артисту удалось справиться с эмоциями.

«А в молодости, первые 10 лет, турецкие сериалы – ничто, по сравнению с тем, что у нас творилось», – подчеркнул актёр.
Батурин рассказал, что познакомился с Ириной в ресторане ещё до того, как стал знаменитым. Звезда работал барменом, а его будущая жена участвовала в показе мод, который проводился в заведении.

Девушка призналась, что разлила сок на дорогой бильярдный стол. Она испугалась и поблагодарила Юрия за оказанную помощь. На прощание она дала парню свой номер, чтобы он мог связаться с ней на случай, если потребуется оплатить ущерб. Честность незнакомки поразила Батурина и он сразу же влюбился в неё.

После трёх свиданий Батурин сделал Ирине предложение. Несмотря на испытания, супругам на протяжении 28 лет удаётся сохранить любовь.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
#актёр
#испытания
#любовь
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#девушка
#отношения
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