Сердюков устроил истерику и начал угрожать Бородиной на реалити: «Сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь»

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)
Ксения Бородина и Николай Сердюков стали участниками шоу «Сокровища императора». В первом же выпуске звёздная пара столкнулась с недопониманием со стороны других знаменитостей.
Николай уже в первом испытании дал понять, что готов бороться за победу. Сердюков, уже имевший опыт участия в реалити, уговаривал Ксению придерживаться его тактики. Однако победителями в первом испытании стали Натан и Ирина Дубцова.
Однако настоящие страсти развернулись в ходе испытания на вылет. Участникам необходимо было проехать на маленьком велосипеде по узкому мосту и не упасть в грязь. Командам в жёлтых и синих костюмах удалось справиться с этой задачей, в вот Сердюкову и Бородиной в голубой форме пришлось серьёзно постараться.
Первой на испытание отправилась Ксения, которая заявила, что не боится упасть в грязь лицом. В итоге она всё же упала. Следом за ней поехал Николай, который тоже упал в лужу, но отреагировал куда эмоциональнее. Телезвезда попыталась упокоить жениха, но досталось и ей.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Однако настоящие страсти развернулись в ходе испытания на вылет. Участникам необходимо было проехать на маленьком велосипеде по узкому мосту и не упасть в грязь. Командам в жёлтых и синих костюмах удалось справиться с этой задачей, в вот Сердюкову и Бородиной в голубой форме пришлось серьёзно постараться.
Первой на испытание отправилась Ксения, которая заявила, что не боится упасть в грязь лицом. В итоге она всё же упала. Следом за ней поехал Николай, который тоже упал в лужу, но отреагировал куда эмоциональнее. Телезвезда попыталась упокоить жениха, но досталось и ей.
«Я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь. Мне больно», – разозлился блогер.Другие участники остались недовольны поведением Сердюкова, отметив, что абсолютно все на шоу сталкиваются с трудностями, но не поддаются эмоциям и идут до конца. Но больше всего возмутилась произошедшим Дана Борисова.
«Как с таким жить можно, дурак какой-то, такое быдло. Он рядом побегает, я даже боюсь не устоять, потому что это такой неадекват. Он буйный конкретно, он никого не уважает», – отметила Борисова, слова которой приводит StarHit.К слову, несмотря на переживания, Ксения и Николай пришли к финишу пятыми. А последними оказались красные – Олег Майями и Лёша Свик, которым пришлось покинуть проект.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова