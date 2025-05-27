«Я в шоке. Султан Сулейман получил тюремный срок»: Ксению Бородину потряс приговор актеру сериала «Великолепный век»

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)
55-летний турецкий актер Халит Эргенч получил тюремный срок по делу о протестах в стамбульском парке Таксим-Гези в 2013 году. Российскую телеведущую Ксению Бородину потряс приговор звезде сериала «Великолепный век».
«Девочки, я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний... Его приговорили к 1 году 10 месяцам. Интересно, что будет дальше с "Если король проиграет", неужели остановят съемки», — написала звезда в своем блоге.
Стоит отметить, что ведущая является фанаткой турецких сериалов. В середине мая она встретилась с Халитом Эргенчем в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что Ксения Бородина случайно встретила звезду турецкого сериала «Чукур» и обладательницу титула «Мисс Вселенная Турция» в 2014 году Дилан Дениз. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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