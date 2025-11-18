Дана Борисова призналась, что на День матери хочет, чтобы домой вернулась дочь
Телеведущая Дана Борисова раскрыла подробности о натянутых отношениях с дочерью Полиной.
Звезда старается вернуть родную кровь, которая увлеклась ухажером старше себя. В интервью Общественной Службе Новостей Борисова поделилась своими переживаниями.
«Я хочу, чтобы Полина вернулась и мы снова были вместе, чтобы проводили время как близкие подруги. Нам так было хорошо, я была так рада, что она рядом. Еще совсем недавно она мне звонила и спрашивала, когда я домой вернусь после съемок, потому что соскучилась сильно. А теперь всего этого нет. У меня как будто украли ребенка», — сказала телеведущая.
Она также выразила опасения, что дочь может стать жертвой манипуляций. По ее словам, этот пиарщик использует Полину для своей выгоды, а дочь не осознает этого. Знаменитость добавила, что не может до нее достучаться.
Дана — актриса, журналистка и телеведущая, имя которой и сейчас не сходит с заголовков новостных таблоидов. Своей популярностью теледива обязана не только притягательной внешности, но и умению обходить жизненные неурядицы.