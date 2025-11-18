83-летний Сергей Шакуров вышел в свет с женой, которая моложе его на 30 лет
Актёр Сергей Шакуров и его жена Екатерина пришли на премьеру фильма «Авиатор». Это редкое появление пары на публике. Подробности сообщает Kp.ru.
Премьеру картины Егора Кончаловского посетили и другие известные гости. 83-летний Шакуров обычно избегает светских мероприятий и редко появляется с супругой. Екатерина моложе актёра на 30 лет. Журналисты увидели супругов в зрительном зале. Они сидели рядом с Константином Эрнстом. В этот день пара не общалась с прессой.
Сергей Шакуров познакомился с Екатериной на работе. Она — театральный режиссёр и стала третьей женой актёра. У них есть 21-летний сын Марат. Юноша сначала хотел строить карьеру в спорте, но после нескольких травм изменил планы.
