83-летний Сергей Шакуров вышел в свет с женой, которая моложе его на 30 лет

Сергей Шакуров с супругой посетил премьеру фильма «Авиатор»
Сергей Шакуров (Фото: кадр из фильма «Оливье»)

Актёр Сергей Шакуров и его жена Екатерина пришли на премьеру фильма «Авиатор». Это редкое появление пары на публике. Подробности сообщает Kp.ru.



Премьеру картины Егора Кончаловского посетили и другие известные гости. 83-летний Шакуров обычно избегает светских мероприятий и редко появляется с супругой. Екатерина моложе актёра на 30 лет. Журналисты увидели супругов в зрительном зале. Они сидели рядом с Константином Эрнстом. В этот день пара не общалась с прессой.

Сергей Шакуров познакомился с Екатериной на работе. Она — театральный режиссёр и стала третьей женой актёра. У них есть 21-летний сын Марат. Юноша сначала хотел строить карьеру в спорте, но после нескольких травм изменил планы.

