Дана Борисова расстроилась из-за поведения дочери и заявила, что прекратит с ней общение

20 января 2026, 15:19

Дана Борисова: Полина меня все время не так понимает

Полина Аксенова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Дана Борисова поделилась своими мыслями о критике, которую она часто направляет в адрес своей дочери Полины.





В интервью Общественной Службе Новостей звезда заявила, что ее намерения не заключаются в том, чтобы обидеть наследницу. Наоборот, она стремится помочь ей стать лучше. По словам Борисовой, в юности знаменитости не хватало поддержки, которую она сейчас пытается дать ребенку.





«Полина меня все время не так понимает. Она почему-то думает, что я постоянно ищу повод, чтобы ее оскорбить или задеть. Но дело в том, что я критикую ее за дело. Когда она набирает лишний вес, то будет странно, если я начну ее хвалить за это», — отметила телеведущая.