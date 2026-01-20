Дана Борисова расстроилась из-за поведения дочери и заявила, что прекратит с ней общение
Дана Борисова: Полина меня все время не так понимает
Телеведущая Дана Борисова поделилась своими мыслями о критике, которую она часто направляет в адрес своей дочери Полины.
В интервью Общественной Службе Новостей звезда заявила, что ее намерения не заключаются в том, чтобы обидеть наследницу. Наоборот, она стремится помочь ей стать лучше. По словам Борисовой, в юности знаменитости не хватало поддержки, которую она сейчас пытается дать ребенку.
«Полина меня все время не так понимает. Она почему-то думает, что я постоянно ищу повод, чтобы ее оскорбить или задеть. Но дело в том, что я критикую ее за дело. Когда она набирает лишний вес, то будет странно, если я начну ее хвалить за это», — отметила телеведущая.
Дана также выразила обиду из-за постов Полины, в которых она изображает мать в негативном свете. Помимо этого, женщина вспомнила о своем опыте с хейтом и научилась игнорировать негативные комментарии о себе. Она надеется, что дочка поймет истинные намерения матери и воспримет поддержку с благодарностью.