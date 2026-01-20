Директор Долиной высказался о ее сегодняшнем концерте в Москве
Директор Долиной Пудовкин сообщил, что сегодня она даст концерт в Москве
Сегодня, 20 января, народная артистка России Лариса Долина даст концерт в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее директора Сергея Пудовкина.
По его словам, певица уже готова к выступлению и сейчас находится в столице. Пудовкин попросил поклонников не волноваться за нее.
«Конечно-конечно, концерт сегодня будет», — сказал он в беседе с агентством.Ранее стало известно, что Долина отдыхала за границей после Нового года. По некоторым данным, артистка была вместе с дочерью и внучкой в Абу-Даби.