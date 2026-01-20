Достижения.рф

Директор Долиной высказался о ее сегодняшнем концерте в Москве

Директор Долиной Пудовкин сообщил, что сегодня она даст концерт в Москве
Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Сегодня, 20 января, народная артистка России Лариса Долина даст концерт в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее директора Сергея Пудовкина.



По его словам, певица уже готова к выступлению и сейчас находится в столице. Пудовкин попросил поклонников не волноваться за нее.

«Конечно-конечно, концерт сегодня будет», — сказал он в беседе с агентством.
Ранее стало известно, что Долина отдыхала за границей после Нового года. По некоторым данным, артистка была вместе с дочерью и внучкой в Абу-Даби.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0