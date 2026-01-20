Продюсер Рудченко: гонорары Лепса снизились из-за общественного недовольства
Гонорары Григория Лепса могли снизиться на несколько миллионов рублей из-за растущего общественного недовольства завышенными доходами артистов. Об этом заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что особенно громкий резонанс вызвали сведения о гонорарах Надежды Кадышевой — якобы 50 миллионов рублей за одно выступление. Рудченко уточнил, если информация о снижении гонорара Лепса на пять миллионов рублей достоверна, это может быть следствием желания команды певца подстроиться под общественные ожидания и «вернуться к более вменяемым ценам». Сейчас корпоративные концерты Лепса оцениваются в 10 миллионов рублей за час, однако новых заказов пока нет.
Ранее стало известно, что артист еще в октябре запрашивал за свои выступления 14-15 миллионов. При этом в феврале у него остались свободны 22 даты.
