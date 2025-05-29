Дана Борисова высказалась о Данииле Вахрушеве: «Произвёл впечатление совершенного быдла. Не знаю, кто его воспитывал»

29 мая 2025, 21:55

Дана Борисова нелестно высказалась об актёре Данииле Вахрушеве

Дана Борисова (фото: Telegram @danaborisova76)

Страсти в реалити-шоу «Мастер игры» накаляются. В прошлом выпуске сразу трое участников поругались и спровоцировали конфликт, который прокомментировала Дана Борисова.





Во время одного из испытаний Даниил Вахрушев повздорил с Мариам Тилляевой. Ребятам нужно было насадить каменные фигурки на штыри. Внучка первого президента Узбекистана уверяла, что актёр испортил её работу, а тот, в свою очередь, доказывал обратное. В итоге в спор вступила молодая невеста Григория Лепса – Аврора Киба. Девушка забрала иммунитет Вахрушева, встав на сторону Мариам. Артист возмутился и нелестно высказался в адрес участниц.





«Какая же она тупая! Глупая Маша наговорила про меня фигни. Вообще не отдупляет, что происходит. Просто деревянный человек, деревяннейший! Я просто не представляю, как можно быть такой глупой! Авроре 18 лет, она – дура! За меня могут проголосовать просто из-за двух женщин, у которых пузырьки в голове», – выразился Вахрушев.

Даниил Вахрушев (фото: Instagram* @daniilvahrushev)

«Он кричал на меня матом, обозвал наркоманкой, хотя я не скрывала свою зависимость и говорила об этом на всю страну. Он произвел впечатление совершенного быдла. У человека отсутствуют такие понятия, как честь, подобающее отношение к женщине. Не знаю, кто его воспитывал. То, что с ним произошло в прошлой серии „Мастера игры“, я считаю справедливым и надеюсь, что дальше с ним поступят жёстко», – заявила Борисова, слова которой приводит StarHit.