Дана Борисова впервые призналась, почему перекрыла дочери путь в шоу-бизнес

04 сентября 2025, 18:36

Дана Борисова с дочерью Полиной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

У телеведущей Даны Борисовой и ее дочери Полины случился скандал. Звездная мать запретила наследнице идти по своим стопам и учиться профессии телеведущей. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.





Знаменитость утверждает, что действует исключительно из добрых побуждений, учитывая особенности своей дочери.





«У нее есть некоторые проблемы с ментальным здоровьем, мы очень долго и усердно выравнивали ее психологическое состояние. А телевидение — это жестокий мир, где царит хаос, где ты не знаешь, кто враг, а кто друг, ты постоянно в центре внимания», — пояснила Борисова.