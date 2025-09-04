Дана Борисова впервые призналась, почему перекрыла дочери путь в шоу-бизнес
У телеведущей Даны Борисовой и ее дочери Полины случился скандал. Звездная мать запретила наследнице идти по своим стопам и учиться профессии телеведущей. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.
Знаменитость утверждает, что действует исключительно из добрых побуждений, учитывая особенности своей дочери.
«У нее есть некоторые проблемы с ментальным здоровьем, мы очень долго и усердно выравнивали ее психологическое состояние. А телевидение — это жестокий мир, где царит хаос, где ты не знаешь, кто враг, а кто друг, ты постоянно в центре внимания», — пояснила Борисова.
Дана считает, что Полина пока не до конца понимает, почему мир шоу-бизнеса не подходит ей. Однако со временем она осознает это и согласится с мнением матери, добавила теледива.